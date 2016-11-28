В военные годы власти храмы открывать не спешили

Репрессивная по отношении к Русской Православной Церкви политика советского государства была частично пересмотрена в 1943 году, после знаменитой встречи Сталина с тремя митрополитами Сергием (Старгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), которая состоялась в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года.

РПЦ несмотря на то, что советской властью была практически уничтожена, с первого же дня начала Великой Отечественной войны заняла активную гражданскую позицию. Митрополит Сергий 22 июня 1941 года, узнав о нападении Германии на СССР, лично напечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», он на 12 дней опередил обращение к народу Сталина.

В нем архиерей призвал русских людей встать на защиту Отечества: «…Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу»

В своих патриотических посланиях, которые он рассылал во время войны по епархиям, митрополит Сергий раскрывал антихристианскую идеологию нацизма и призывал продолжать борьбу с врагом.

Православные священнослужители и миряне, вооружившись главным оружием – молитвою, ежедневно служили молебны о даровании победы и возносили молитву «О еже подати силу неослабну, непреобориму и победительну, крепость же и мужество с храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и всех хитрообразных их наветов...».

В военное время храмы были переполнены молящимися, священники едва успевали прочитывать записки о здравии и упокоении, которые поступали к ним в огромном количестве.

Прихожанами храмов было собрано свыше 8 миллионов рублей на сооружение танковой колонны, она получила название в честь Дмитрия Донского, танки были построены на Нижнетагильском танковом заводе. Подобным образом были внесены деньги на эскадрилью Александр Невский и сибирскую эскадрилью «За Родину». Всего в фонд обороны верующие внесли порядка 300 миллионов рублей.

Не учесть такой активности Русской Православной Церкви, власти не могли. С другой стороны нельзя было оставить без внимания позицию нацистских властей по отношении к Церкви, в пропагандистских целях на оккупированных территориях фашисты открывали храмы. «Церковь – это всегда государственная объединительная идея, поэтому, чем больше моментов, разрывающих на части СССР, тем лучше», - говорил Гитлер. Такими методами они надеялись завоевать симпатии местного населения.

В-третьих, СССР выступал за открытие второго фронта с Германией, союзникам необходимо было продемонстрировать, что в Советском Союзе свобода слова и вероисповедания существуют. В этом нужно было убедить делегацию Англиканской церкви, которая прибывала в Москву спустя две недели после встречи Сталина с иерархами. Этим можно объяснить быстрый, спустя всего три дня после встречи, созыв Поместного Собора и избрание на нем Патриарха.

Церковный фактор бывший семинарист Джугашвили решил использовать в большой политике. РПЦ для восстановления кадрового состава разрешили открыть Богословский институт в Москве, был возобновлен выпуск официального «Журнала Московской Патриархии», под Патриаршую резиденцию выделено здание, и самое, главное, положительно был решен вопрос об открытии храмов.

Колонна танков имени Дмитрия Донского, переданная Армии Церковью

28 ноября 1943 года Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР издал постановление, согласно которому, власть на местах была обязана принимать ходатайства верующих об открытии храмов. Материалы, в случае принятия положительного решения местными властями, направлялись в новосозданный орган – Совет по делам РПЦ при СНК СССР. В случае согласия Совета с мнением регионального СНК, материалы направлялись уже в СНК СССР. И только после одобрения Совнаркома религиозная община проходила регистрацию и получала в свое пользование здание храма.

После обнародования этого постановления на СНК обрушилась лавина заявлений, только за 1944-1945 годы Совет получил 5770 заявлений. Это показывает острейшую необходимость, которую испытывали люди, сердце просилось в храм, на службу, на молитву. Но из этого большого числа было удовлетворено всего 414 заявок. Передаче храмов препятствовали власти на местах, не спешили и власти наверху. Вячеслав Молотов в частной беседе с председателем Совета по делам РПЦ Георгием Карповым заявил: «Открыть церкви в некоторых местах придется, но нужно будет сдерживать решение этого вопроса за правительством».

Пыль англиканам и союзникам в глаза пустили удачно, второй фронт был открыт, а поэтому с возвращением церквей можно не торопиться.

Для сравнения следует сказать, что за время войны на оккупированных территориях страны немцами было открыто около 10 тысяч храмов, против 414, открытых советскими комиссарами. И у тех и у других политика открытия храмов была чисто популистским мероприятием. Кардинально политика государства по отношении к Церкви поменяется только на излете Советского Союза.

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