Владимир Путин посетил Валаамский монастырь

Президент России Владимир Путин 11 июля прибыл в форпост русского православия на Севере – Валаамский мужской монастырь. В этот день в обители отмечается главный праздник – день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, которые являются основателями монастыря.

Президента встречал предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, утром в сослужении духовенства он совершил праздничную литургию.

Предположительно, президент обсудит с патриархом ряд церковно-государственных вопросов, в частности, вопрос о передаче Исаакиевского собора в Петербурге в ведение Русской Православной Церкви.