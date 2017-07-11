Владимир Путин посетил Валаамский монастырь
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Это уже не первый визит главы государства на Валаам

Президент России Владимир Путин 11 июля прибыл в форпост русского православия на Севере – Валаамский мужской монастырь. В этот день в обители отмечается главный праздник – день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, которые являются основателями монастыря.

Президента встречал предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, утром в сослужении духовенства он совершил праздничную литургию.

Предположительно, президент обсудит с патриархом ряд церковно-государственных вопросов, в частности, вопрос о передаче Исаакиевского собора в Петербурге в ведение Русской Православной Церкви. 

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