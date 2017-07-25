Викинги, принявшие христианство

Викинги – отважные мореходы и бесстрашные воители, о жизни которых в Средневековье слагались легенды.

Они побеждали непобедимых чудовищ, как наемники воевали во всех армиях Европы, на своих драккарах доходили до Америки и выступали родоначальниками целых царственных династий. По одной из версий именно викинги стали первыми правителями Древнерусского государства, от них пошел род Рюриковичей, который правил Россией полтысячелетия.

Викинги придерживались древних языческих верований, но, как и другие язычники не избежали влияния и воздействия христианства. К X веку христианские миссионеры добрались до Скандинавии. Борьба между старой и новой верой происходила, как правило, в самом человеке, в его сердце. Через этот процесс прошел и Федор Варяг, нареченный при рождении Тором. Вместе со своим сыном Иоанном он стал первым русским мучеником.

Сведений о его жизни сохранилось немного, может быть, его предки были в составе дружины, которая пришла на Русь вместе с Рюриком, или была приглашена князем Игорем. Мы знаем, что он служил в Византии, он мог состоять в дворцовой страже императора, а мог вместе с греками принимать участие в освобождении Крита от арабов. Христианство он принял, по всей видимости, в этот период, о чем говорит его греческое имя Феодор. Для него путь «из варяг в греки» стал путем от язычества к христианству.

После службы он вернулся в Киев, здесь либо обзавелся семьей, либо семья уже ждала его возвращения с византийской службы. Здесь у Федора подрастал сын, которого родители воспитывали в христианской вере.

Христиане в столице Древнерусского государства, несмотря на то, что подавляющее большинство киевлян были язычниками, не подвергались притеснениям, а при Святославе Игоревиче, как отмечают историки, наблюдался даже рост христиан.

Веротерпимость по отношению к новой вере продолжала сохраняться и при князе Ярополке Святославиче, и возможно, христиане получали определенные преференции, раз после захвата столицы Древнерусского государства князь Владимир предпринял ряд мер по реформации язычества. Именно при нем, после 978 года в Киеве вновь стали появляться идолы, которых частично убрала его бабка Ольга.

Усиление языческих позиций в этот период совершалось радикальными мерами. Волхвы, и ранее совершавшие человеческие жертвоприношения, решили вновь прибегнуть к этой практике. Неудивительно, что выбор служителей дьявола, именно так называет языческих богов Библия: Все боги языческие бесы (Славянская Псалтирь, 95, 5), пал на христианина Иоанна, сына варяга Феодора.

«Ибо не терпел его диавол, имеющий власть над всеми, и этот был ему как терние в сердце, и пытался сгубить его окаянный и натравил людей», - отмечает Нестор Летописец.

Волхвы пришли к отцу и сообщили, что его сына пал выбор, и он должен быть принесен в жертву богам. Это повествование Повести временных лет согласуется с замечанием христианского миссионера и хрониста Гельмольда из Босау, который говорит, что волхвы всегда избирали в качестве жертвы христианина, это было главным условием жребия.

Кадр из фильма «Викинг» (2016). В роли варяга Феодора Владимир Епифанцев

Естественно, что отец взял в руки оружие и встал на защиту сына. Этот момент довольно достоверно передан в фильме «Викинг», здесь Феодора играет Владимир Епифанцев. Отец занял позицию на галерее второго этажа дома у самой лестницы, по которой пытались подобраться к нему вооруженные язычники. Он успешно держал оборону, спуская с лестницы чернь, но толпа подрубила деревянные столбы, на которых держалась галерея второго этажа. Отец с сыном рухнули вниз и были убит толпой, которую подстрекали жрецы.

Феодор Варяг и сын его Иоанн стали первыми христианами на Руси, пострадавшими за Христа. Князь Владимир, безусловно, знал о смерти этих людей, но его собственный путь к вере начнется значительно позже, через несколько лет. Святитель Симон Суздальский назовет святых мучеников Феодора и Иоанна первыми «русскими гражданами небесного града».

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