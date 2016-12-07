Великомученица Екатерина Александрийская - великая христианская святая

«Святая Катерина, пошли мне дворянина», - такая песня звучала в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Что заставило автора песни написать такие строки, неизвестно, вероятнее всего, рифма слов «Катерина-дворянина».

Хотя автор отчасти угадал, самая известная святая с таким именем – великомученица Екатерина Александрийская тоже молилась о замужестве, и обрела его, правда не в браке с дворянином или сановником, но с Царем царствующих. Этот сюжет в западноевропейском искусстве известен как «Мистическое обручение святой Екатерины».

Екатерина родилась в последней четверти III века, вместе родителями она жила в древней Александрии, культурном и научном центре античного мира. Ее отец и мать были знатного рода, поэтому дали дочери прекрасное образование. Екатерина знала несколько языков, изучала философию, историю, поэзию, риторику и медицину. Вдобавок к интеллектуальным талантам обладала редкой красотой. Самые выгодные женихи города искали ее руки, но девушка объявила родителям, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет ее в дарованиях.

Примерно в это же время произошла встреча Екатерины со священником, он наставил ее в христианской вере и крестил. К земным знаниям присоединилось самое главное – знание христианское, о Боге и мире, о месте человека в нем, о смысле и цели жизни.

После обращения к Богу, все земные желания и устремления отошли на второй план, а идея замужества преобразилась в идею брака с Небесным Женихом – Иисусом Христом. Поздние редакции жития говорят, что Екатерина вскоре после крещения была вознесена на небо, где Христос назвал ее невестой и вручил обручальный перстень.

В этом нет ничего удивительного, евангельские притчи о Царстве Небесном называют веру самым главным в жизни. «Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее» (Мф. 13, 45-46).

Екатерина оказалась именно тем человеком, способным вместить слово Христа о безбрачии Царствия ради Небесного (см. Мф, 19, 11-12), которое дается не всем, но лишь избранным.

В то время институт монашества еще не сложился, но, по сути, эпизод с обручением можно рассматривать как посвящение на служение Богу, монахинь в древности, да и сейчас, называют невестами Христовыми. Поэтому несколько странно, что некоторые молитвословы предписывают молиться об удачном замужестве великомученице Екатерине, это не совсем по ее части, святая для себя избрала безбрачную жизнь, хотя и предосудительного в таких молитвах ничего нет, святые помогают тем, кто с верою к ним прибегает.

Житие великомученицы повествует о том, что она пыталась обратить от язычества императора Максенция, который находясь Александрии, принимал участие в языческом празднике с жертвоприношениями. Император, пораженный столь необычной девушкой, пригласил ее поучаствовать в ученом диспуте с александрийскими языческими мудрецами, но Екатерина, превзошла их мудростью и глубиной знания.

Святая, направляясь к императору, безусловно знала, что ее ожидает, христианство было религией запрещенной, и христиан тогда уничтожали лишь за одно имя христианин.

Рафаэль «Святая Екатерина Александрийская». 1507

Ранее отказавшись от вступления в брак, Екатерина была готова отказаться от самой жизни ради Христа, потому что была незыблемо и твердо убеждена в своей правоте. Император, потерпевший поражение вместе с философами в диспуте с женщиной, не нашел ничего лучше как предать ее мучениям и смерти.

Святая стойко выдержала нечеловеческие пытки и предала свой дух Богу. По преданию ее тело было чудесным образом перенесено на гору Синай, где спустя два с лишним столетия было обнаружено монахами Преображенского монастыря. Святую опознали по кольцу, которое ей вручил Иисус Христос. Монастырь впоследствии переименовали в честь святой великомученицы Екатерины, а паломникам, приходящим в эту обитель на память дарят колечко, как напоминание о том, что душа каждого христианина является обещанной и обрученной Христу.

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