Святые, не поклонившиеся идолу Чингисхана
Фрагмент иконы «Черниговские чудотворцы князь Михаил и боярин Федор». Москва, XVII в. Государственный историко-культурный заповедник «Московский Кремль».

Фрагмент иконы «Черниговские чудотворцы князь Михаил и боярин Федор». Москва, XVII в. Государственный историко-культурный заповедник «Московский Кремль».

Сегодня день памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора, первых русских святых пострадавших в Орде

Михаил Черниговский родился в 1179 году, родителями его были князь Всеволод Святославич Чермный и Мария-Анастасия, дочь польского князя Казимира II. Среди славных предков князя Михаила – Владимир Мономах, Ярослав Мудрый, Владимир креститель Руси и представители византийской династии Мономахов.

Знаменитых потомков у князя еще больше, достаточно назвать имена старшей дочери Феодулии, она больше известна под именем преподобной Ефросинии Суздальской, и внука, благоверного князя Олега Брянского (примечательно, внук почил в то же день, когда погиб его дед).

Древнерусские летописи говорят, что в 1223 году князь Михаил был участником битвы на Калке. Совет русских князей, который предшествовал битве, решил поддержать половцев, которым угрожали монголы, к XIII веку половцы перестали восприниматься русскими как противники, более того, крещеные половцы были для русичей своими. Монгольские послы, прибывшие в княжескую ставку и призывающие русских князей разорвать союз с половцами, были убиты. Это была первая встреча князя Михаила с азиатскими захватчиками.

С битвы на Калке, где полегла большая часть русского войска, Михаилу посчастливилось вернуться живым. Он княжил в Чернигове и Новгороде, в последнем он приобрел любовь и уважение местных жителей, т.к. соблюдал все вольности, дарованные городу еще Ярославом Мудрым, а для бедных новгородцев он отменил ряд налогов.  

Монгольское нашествие 1237-1240 годов князь Михаил встретил на Киевском престоле. Рязань, Суздаль, Владимир, Торжок, Чернигов и многие другие русские города завоевателями были разорены. Полчища монгол подошли к Киеву, хан Мунке отправил в город посольство с предложением сдаться, но князь Михаил отверг предложение, а послов приказал убить. Чтобы заручиться поддержкой короля Белы IV, князь уехал в Венгрию, но заключить династический союз с венграми удалось лишь три года спустя, когда в 1243 году сын Михаила Ростислав женился на Анне Венгерской.

Через своего поверенного священнослужителя Петра (Акеровича) князь Михаил искал помощи и у западных христиан, папы Иннокентия IV и участников проходившего во французском Лионе собора. Некоторые историки говорят даже о попытках создания антимоногольской коалиции, куда входила партия гвельфов, возглавляемая Иннокентием IV, князья Михаил Черниговский и Даниил Галицкий. Но эта попытка оказалась неудачной.

Не получив поддержки на Западе, в том числе со стороны венгерского свата, князь вернулся в Чернигов. В городе он обнаружил ордынских чиновников, которые пересчитывали горожан, с целью установления дани. Князю они объявили, что ему нужно явиться в Орду для получения ярлыка, подтверждающего право на княжение.

Вместе с Михаилом в ставку хана отправились верный воевода боярин Феодор и юный внук князя Борис. Перед поездкой Михаил испросил благословения у своего духовника епископа Иоанна, вместе с благословением епископ передал князю запасные святые дары – их освящают на литургии Великим постом специально для экстренных случаев. Экстренный случай наступил, князю нужен был ярлык, а его давали лишь там, где не было христианских церквей и православных священников.

Монголы собирали досье на каждого русского князя, агенты Орды имелись повсюду, поэтому им было известно об участии князя Михаила в битве на Калке, приказе убить послов хана Мунке и переговорах с западными «партнерами». Политическая участь Михаила Черниговского была решена, но монголы решили испытать его веру. Когда он прибыл в Орду, Батый повелел православному князю исполнить языческий обряд, пройти сквозь огонь, поклонится языческим истуканам и помолиться «на юг» духу Чингисхана. Об этом языческом обряде монголов свидетельствует францисканский монах Плано-Карпини, который в Орде был с дипломатической миссией спустя несколько месяцев после описываемых событий.

Следует сказать, что не всех иностранцев и иноверцев монголы заставляли кланяться идолу Чингисхана, поэтому они предложили проделать эту процедуру Черниговскому князю как неблагонадежному. «Теперь одно из двух выбирай: или богам моим поклонишься и тогда останешься жив и получишь княжение, или же, если не поклонишься богам моим, то злой смертью умрешь», - говорится в Сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора.

Отступничеству князь предпочел смерть. «Я того и хочу, чтобы мне за Христа моего пострадать и за православную веру пролить кровь свою». Перед смертью Михаил и Феодор причастились святых Христовых тайн. Монголы долго били князя, а затем ему отрезали голову. Вслед за князем мученической смертью пал воевода Феодор. Он также остался твердым в исповедании своей веры.  

Тела Христовых исповедников были перевезены в Чернигов, общецерковное почитание святых мучеников Русской Церковью было установлено до 70-х гг. XIII в. В 1578 году по повелению царя Ивана Грозного их святые мощи были торжественно перенесены в Москву и положены в Архангельском соборе Кремля. Неудивительно, что Иван Грозный, покоривший Казанское ханство и одержавший победу над татарами, так глубоко почитал князя Михаила, противостоящего Орде и сложившего в этой борьбе голову.

Ценой неимоверного напряжения всех сил Руси удалось сохраниться во время монголо-татарского нашествия, а потом и ига. Русь не стала частью тюркского и исламского мира лишь благодаря таким личностям как Михаил Черниговский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и всему русскому народу, который всегда хранил верность православию. Народ, отказывающийся от своей идентичности, обречен на необратимые изменения и умирание. Достаточно посмотреть на Европу, забывшую свои христианские истоки, сейчас ее даже не завоевывают, а практически мирным путем «осваивают» выходцы из Азии и Африки. В верности традициям – залог сохранения страны и народа. 

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