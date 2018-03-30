Святой Патрик – апостол Ирландии
Святой Патрик – апостол Ирландии

Сегодня Православная Церковь отмечает память святителя Патрикия, просветителя Ирландии

Имя самого известного ирландца – святого Патрика у большинства людей вызывает ассоциацию с забойным празднованием главного ирландского праздника, во время которого все наряжаются в зеленые одежды, весело танцуют под вистл и обязательно пьют эль.

Этот образ ничего общего с историческим Патриком не имеет, современный образ святого мифологизирован, он плотно взят в коммерческий оборот пивоваренными компаниями, а общество с удовольствием поддерживает этот бренд, еще бы – у любителей пива есть свой покровитель.

Святой Патрик был абсолютно другим человеком. Во-первых, он не был ирландцем, по рождению он был бриттом, Патрик родился около 387 года в семье христианского священнослужителя. Дед Патрика был также священником, но факт рождения в христианской семье никак не повлиял на мировоззрение будущего святого.

К Богу он обратился лишь во время своего плена – в шестнадцатилетнем возрасте Патрик был угнан в рабство, на виллу, на которой проживало семейство, напали пираты, и юношу вместе с другими людьми отправили в Ирландию.

Здесь Патрик провел шесть лет жизни, годы рабства стали для него временем духовного перерождения. В трудных условиях он научился молитве и молился непрестанно:

«Даже тогда, когда я находился в лесу или в горах, и просыпался до восхода, чтобы молиться — в снегу, на ледяном холоде, под дождем, — я ни разу не занемог и не поленился, ибо, как вижу теперь, дух полыхал во мне в те дни», - вспоминал он в своей «Исповеди».

Через шесть лет Патрик на корабле бежал в Галлию, где провел несколько лет. В Галлии он проживал в одном из монастырей, в котором был принят устав восточных монахов, принесенный Иоанном Кассианом – основателем галльского монашества. Преподобный Иоанн долгие годы провел в монастырях Египта, где изучал правила и уставы египетских монахов. Благодаря Иоанну Кассиану галльские монахи приобщились к восточной монашеской традиции.

Прошедший серьезную монашескую школу и, посвященный в епископский сан, Патрик вернулся в Ирландию. Сам он скажет, что сделал это по повелению Божию.

В течение шестидесяти лет жизни он будет нести Благую весть и проповедовать Христа язычникам Ирландии. Ему будут противодействовать кельтские жрецы друиды, практикующие в своих обрядах человеческие жертвоприношения, но Бог будет содействовать своему апостолу.

Патрик создаст десятки общин, для которых поставит священников и лично крестит многие тысячи ирландцев. Проповедуя о Боге-Троице, святой Патрик для наглядности использовал трилистник клевера, поэтому и по сей день этот лист является символом празднования Дня святого Патрика.

Патрик и его помощники не будут испытывать страха и перед местными правителями. Святой безбоязненно проповедовал верховному королю Лоэгайрэ и зажег огонь веры по всей стране. Через полвека его миссионерских трудов Ирландия переменилась, в раннесредневековых рукописях страну называли не иначе как «островом святых».

Так, благодаря трудам святого Патрика и его учеников, Ирландия стала христианской.

Теги:
События: Религия
Организации: РПЦ
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