Святой острова Корфу

Святой Спиридон, поклониться которому сегодня на остров Корфу едут тысячи паломников со всего мира, никогда не жил на этом острове. Но благодаря его заступничеству Корфу оставался единственной частью Греции, которая не подпала под власть турок-мусульман.

Святой Спиридон был уроженцем другого греческого острова – Кипра, здесь он родился, здесь проходил священническое и епископское служение. Оно выпало на тот период, когда христианство наконец оказалось уравненным в правах с другими религиями, а римский император взял Церковь под свое покровительство.

Известно, что Спиридон был женат, имел дочь Ирину, которую по смерти жены воспитывал сам. Христианской общиной Тримифунта (ныне на территории оккупированного турками северного Кипра) за свою добродетельную жизнь он был избран епископом этого города. Став пастырем душ человеческих, он не оставил своего прежнего занятия – пастушества, поэтому на иконах он изображается в епископском облачении и в пастушеской шапочке.

Его жизнь была чем-то похожа на жизнь его современника святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Оба святителя творили великие чудеса, были очень быстры на просьбы о помощи, боролись с неправдой и несправедливостью, участвовали в Никейском соборе, а после смерти их святые мощи были перевезены на территории, находившиеся под контролем западных христиан.

Подобно архиепископу Николаю из Мир Ликийских, епископ Спиридон мог управлять стихиями, своей молитвой он прекратил продолжительную засуху, установившуюся на острове. Однажды, спеша на помощь к невинно осужденному, он подобно библейскому Иисусу Навину повелел расступиться широкому водному потоку, который преграждал путь.

Так же как и великие святые, Спиридон своей молитвой мог воскресить человека, что он и проделывал дважды. О том, что святой был причастен силе Духа, свидетельствует эпизод, произошедший на полях собора в Никее.

Учение о единстве природы Лиц Святой Троицы святитель Спиридон проиллюстрировал аналогией из нашего мира. Он взял в руки кирпич и стиснул его: из него вышел вверх вылетел огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Стихии три, а кирпич один, — сказал тогда святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице, Три Лица, а Божество Едино».

Чудеса, обильно совершаемые в век апостольский, не прекратились, в IV столетии они служили для утверждения истин веры.

Почитание милосердного и справедливого епископа, начавшееся при жизни, не прекратилось и после его смерти. К его мощам в Тримифунт стекались тысячи верующих со всей Византии, после арабского завоевания острова, маршрут паломничества изменился, мощи святого перенесли в Константинополь, а после 1453 года – на остров Керкиру (Корфу).

Примечательно, что когда остров на короткое время захватили войска Первой французской республики, проводившие политику дехристианизации, в его освобождении принимала русская православные моряки под командованием Федора Ушакова, а в составе эскадры был линейный корабль «Святая Троица»!

Линии истории переплетаются самым необычным образом. Но главное в том, что и сегодня святитель Спиридон откликается на просьбы о помощи тем, кто с верой к нему обращается.

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