Святой Димитрий Солунский – покровитель православного воинства

Великомученик Димитрий Солунский был родом из греческого города Фессалоники. Впервые евангельскую проповедь этот город услышал от апостола Павла, здесь апостол около 50 года во время своего второго миссионерского путешествия основал христианскую общину.

Для славян этот греческий город особенно важен, в нем родились и выросли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря миссионерскому подвигу братьев, славяне приобщились к христианской вере, просвещению и образованию.

Святой Димитрий родился христианской семье, а потому был воспитан в христианской вере. Житие святого говорит, что в Фессалониках он занимал высокую административную должность, был сначала сенатором, а потом консулом. Достичь высокого положения ему удалось в период затишья гонений на христиан. В течение 40 лет после выхода толерантного рескрипта императора Галлиэна (253-268) Церковь находилась в относительно спокойном состоянии, и христиане нередко занимали высокие государственные должности.

В это мирное время Димитрий занимался миссионерством среди жителей города. Он проповедовал на городской площади у «портика медников». Его жизнеописатель Симеон Метафраст за силу проповеди называл его «вторым Павлом». Так продолжалось несколько лет, до того момента, как император Диоклетиан в 303 году с подачи своего соправителя и зятя Максимиана Галерия открыл самую настоящую охоту на христиан, в историю она вошла как Великое гонение.

Галерий, прибывший в то время в Фесалоники, очень быстро узнал о проповеднических делах Димитрия и приказал заточить его в темницу. По поводу приезда императора в местном цирке устроили «развлекательную» программу, одним из пунктов которой были гладиаторские бои. Боевыми партнерами опытных гладиаторов выставляли обычных граждан, в том числе и христиан.

В одном из таких боев должен был выступать христианин по имени Нестор. Накануне боя в темнице он подошел к своему учителю Димитрию и попросил у него духовной поддержки и молитв. Димитрий предрек Нестору победу.

Предсказание святого исполнилось, Нестор выступал против любимца императора мощного бойца Лия и победил его. Удивленный император спросил у Нестора, какой магией он пользовался, чтобы победить непобедимого Лия. Нестор ответил, что Лий был убит ангелом, посланным «Богом Димитрия».

Разгневанный Галерий велел казнить обоих. Сначала убили Нестора, а затем в темнице, воины пронзили копьями Димитрия. Ученики Христа окончили свою жизнь славной мученической смертью.

Максимиан Галерий, мучитель Димитрия и Нестора, а также многих других святых, скончался спустя несколько лет в тяжелейших страданиях. Его современник историк Лактанций считал его мучительную смерть божественным возмездием за жесточайшие преследования христиан.

Житие великомученика Димитрия довольно коротко, но посмертные чудеса, связанные с его именем, весьма обширны.

Они стали происходить сразу по его смерти, одежду святого и его перстень, орошенные кровью, удалось сохранить, и больные получали через них исцеление. В этом нет ничего удивительного, в книге Деяний Апостольских рассказывается история, когда немощные исцелялись от тени проходящего мимо них апостола Петра.

После того, как христианство стало разрешенной религией, на месте мученичества святого Димитрия был построен большой храм в его честь. В храме находится гробница с мощами святого, на протяжении нескольких веков святые мощи обильно источали миро.

В средневековье паломники, приезжая поклониться великомученику Димитрию, брали с собой миро от его честных мощей, оно считалось целебным. Мироточение от мощей прекратилось после турецкого завоевания Фессалоник и превращения храма в мечеть. Примечательно, что Салоники окончательно освободили от турок в день памяти небесного покровителя города великомученика Димитрия 26 октября 1912 года.

Имя святого Димитрия почитается не только в Греции, но и во всем христианском мире, особенно в славянских странах. В славянский мир любовь к этому святому принесли его земляки святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

Своего небесного покровителя почитал Великий князь Димитрий Донской, победа в Куликовской битве оказалось возможной благодаря небесному заступничеству великомученика Димитрия и молитвам игумена Троицкого монастыря Сергия Радонежского. В память погибших ратников была установлена Дмитриевская суббота, в этот день Церковь молится о воинах, «за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших».

С древности и до наших дней имя святого Димитрия связывается с верностью Христу, воинским подвигом и любовью к Родине.

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