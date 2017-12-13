Святой Андрей – покровитель России

Андрей вместе с братом Петром был простым галилейским рыбаком. Христа впервые они увидели, занимаясь рыбной на Тивериадском озере, и услышав Его призыв: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей», бросили свои сети и последовали за Ним.

Андрей, Петр и другие апостолы разделяли с Учителем все тяготы Его земного служения, а после крестной смерти, Воскресения и Вознесения Христа, наделенные дарами Святого Духа, полученными в день Пятидесятницы, во исполнение заповеди проповедовать «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли», отправились с миссией в разные страны.

Церковные писатели и историки II-III веков говорят о том, что Андрей проповедовал в северном направлении, апостолы совершали свое служение в составе группы других апостолов и своих учеников. Проповедь за пределами Иудеи и Самарии осуществлялась через центры еврейской диаспоры, именно они становились отправными точками в путешествиях вглубь языческой территории.

Эта схема приведена в Книге Деяний Апостольских, Павел, находясь с миссией в Малой Азии и Греции, действовал именно по такому принципу. Останавливался в доме у представителя иудейской общины, а затем шел к язычникам. Подобным образом действовали Матфей в Эфиопии и Марк в Египте.

География расселения иудейской диаспоры была очень обширна, евреи проживали в Парфии и Мидии, Месопотамии и Каппадокии, Понте и Асии, Фригии и Памфилии, на островах Средиземного моря и в Аравии. Были и они в городах Боспорского царства, находившегося на территории Крыма и Таманского полуострова.

Иудейские общины в деле миссии были таким же необходимым элементом, как и налаженные транспортные магистрали – знаменитые римские дороги и водные торговые пути. Поэтому миссия апостола Андрея, отправившегося в пределы современной России, пролегала по хорошо известному маршруту, его проделал пятью столетиями ранее историк Геродот, посетивший греческую колонию Ольвию, рядом с современным Николаевым, и поднявшийся вверх по Днепру.

После посещения городов Боспорского царства, Андрей прошел вверх по Днепру. Об этом кроме Нестора Летописца свидетельствуют Никита Пафлагон и Никифор Каллист. Последний, основываясь на древних источниках утверждает, что апостол доходил пустынь скифских, которые по мнению церковного историка митрополита Макария (Булгакова) «находились приблизительно в нынешних Харьковской, Курской и Тамбовской губерниях». На этих землях жили сарматы, венеды, скиры, гирры и другие племена, участвующие в этногенезе славян. Культурный уровень этих народов, безусловно, был достаточным, чтобы быть восприимчивым к принятию христианского благовестия.

Апостол Андрей пророчески предрек славу будущей Русской Церкви, примечательно, что веру и крещение мы получим от Церкви Греческой, которая также особенно почитает Андрея Первозванного, он основал христианскую общину в Византии, городке, на месте которого появится Константинополь, мученическую кончину апостол примет в греческих Патрах.

Таким образом, если апостол Петр почитается западным христианством, то его брат Андрей – восточным христианством, и особенно в России, которая на сегодняшний день остается единственной страной, в которой православие является самой многочисленной деноминацией. Под Андреевским флагом ходят корабли ВМФ России, а на высшей награде России ордене Святого апостола Андрея Первозванного располагается надпись SAPR: Sanctus Andreas Patronus Russiae – «Святой Андрей покровитель России».

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