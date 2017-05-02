Святая Матрона Московская: на ней явились дела Божии

Святая Матрона прославлена в лике святых сравнительно недавно, но среди православных ее почитает огромное число людей.

К мощам святой, почивающим в Покровском храме московского Покровского монастыря, ежедневно приходят поклониться тысячи людей. Чтобы попросить святую о помощи, люди приезжают издалека и выстаивают к ней длинные очереди.

Избранная Богом

В Евангелии от Иоанна имеется замечательный рассказ об исцелении Христом слепого от рождения человека. Когда апостолы спросили Учителя, почему он родился слепым, Он ответил: «… Это для того, чтобы на нем явились дела Божии».

Матрона тоже родилась слепой, она не была исцелена, но стала таким человеком, через которую явились дела Божии.

В житии святой говорится о том, что она уже с детства обладала удивительными способностями. Как она их приобрела? Через огромное терпение, несмотря на свою телесную немощь, на обиды, которые ей причиняли сверстники, свой жизненный крест она несла безропотно.

Даже когда на слепую девушку обрушился еще один недуг – в шестнадцать лет у нее отнялись ноги и она перестала ходить, Матрона не возроптала, но лишь усилила свои молитвы и духовный подвиг.

Часть жизни Матроны пришлась на царское время, и пока она была ходячей, вместе благочестивой девицей Лидией Яньковой ей удалось совершить паломничество по святым местам России – Троице-Сергиеву и Киево-Печерские лавры, в Петербург.

Свидетельства о вере во времена гонений

Житие сообщает, что Матрона встречалась в Андреевском соборе Кронштадта со знаменитым пастырем отцом Иоанном Сергиевым. Отец Иоанн Кронштадтский говорил о надвигающейся на России бурю – революции, и Матрона в юности также предсказывала о скором наступлении времени, когда «будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать».

И лихолетье вскоре наступило, сама блаженная, как и многие другие верующие, оказалась в числе гонимых. В 1925 году она покинула родную Тульскую землю и перебралась в Москву, в столице она прожила в скитаниях до конца своих дней.

Со своими горестями и проблемами ее часто посещали люди, и всем Матрона помогала добрым словом, наставлением или прямым советом, как поступить в той или иной ситуации. Ей, незрячей были открыты такие вещи, которые могут видеть только святые.

Поэтому, неудивительно, что родилась легенда о встрече блаженной Матроны со Сталиным. Если бы такая встреча и произошла, то Матрона вмиг бы «просканировала» бывшего семинариста, и вынесла бы ему и всей его жизни справедливый вердикт.

Матрона и Ванга

Очень часто сравнивают этих двух незрячих женщин – болгарскую предсказательницу Вангу и русскую святую Матрону. Обе предсказывали будущее. На этом сходство заканчивается, а различия между женщинами колоссальные. Матрона исповедовала православную веру, в своих разговорах с людьми она всегда говорила им о Боге, о Христе, Божией Матери и святых, посещала церковь – регулярна исповедовалась и причащалась, а всю помощь, которую получали по ее молитвам люди, относила к Богу.

Матрона была бездомной, своего дома после революции лишилась, и всю жизнь скиталась по чужим домам, квартирам, дачам, иногда ночевала в нежилых помещениях. И в таких условиях, она согревала приходящих к ней, своей верой.

И самое главное, Матрона, как и все святые, помогает людям после своей смерти.

Почитание

Старица скончалась 2 мая 1952 года, и была похоронена при огромном стечении людей на Даниловском кладбище столицы. После ее похорон люди по-прежнему приходили к ней на могилу как к живой со своими человеческими бедами и неурядицами. Могила стала местом настоящего паломничества. Оно продолжается и сегодня, только теперь люди приходят в другое место, после прославления Матроны в 1999 году в лике блаженных, мощи святой перенесли в Покровский женский монастырь.

Сегодня сестры монастыря ведут запись о всех чудесных событиях, которые происходят в жизни паломников, приходящих к святой Матроне с просьбой. И с каждым годом эти свидетельства умножаются – святая никого не оставляет с верой приходящей к ней.

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