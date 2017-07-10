На страже Православия
Заседание в итальянском парламенте

Заседание в итальянском парламенте

В итальянском парламенте состоялась 24-я Генеральная Ассамблея МАП

На 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске с 6-го по 9-е июля, Россией была предложена к рассмотрению резолюция «О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий». Этот вопрос стал звучать все чаще с самых высоких международных трибун.

Не случайно, что в конце июня в итальянском парламенте состоялась 24-я Генеральная Ассамблея МАП. Кто не знает МАП – это Межпарламентская Ассамблея Православия – международная организация, которая поднимает острые вопросы связанные с защитой веры, традиционной семьи и христианского образа жизни. Главные задачи организации - координация законотворческой деятельности и всемерное содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе.

Согласитесь, это очень важно в наше время мультикультурализма, когда традиционные ценности попираются и заменяются на продукты поп-индустрии, однополых браков и скоординированной атакой на традиционные религии. Центральной темой обсуждения нынешней 24-й Генеральной Ассамблеи, которая проходит в Риме является: «Христианские измерения глобального кризиса и пути его преодоления».

В выступлениях отмечалось, что Межпарламентская Ассамблея Православия является важным и эффективным форматом международного взаимодействия, позволяющим вести открытый диалог по всему спектру вопросов и предстоящая дискуссия по центральной теме поможет обсудить как уроки прошлого, так и пути преодоления актуальных угроз.

Сегодняшний мир сталкивается с серьезными вызовами, проверяющими на прочность основы современного общества. В первую очередь, это миграционные вопросы, распространение терроризма и экстремизма, насаждение «про-западных» ценностей. В этой связи объединение усилий международного со-общества влечет за собой необходимость формирования ценностных основ совместных действий с опорой на общий духовно-нравственный потенциал мировых религий.

На ассамблее выступил и первый заместитель комитету Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Депутат отметил, что современный кризис духовности кроется в двойных стандартах, захвативших современное общество, а также в увядании милосердных начал в нем.

«Выход из этого кризиса возможен лишь путем преобразования всего духовного облика, причем основной акцент необходимо делать именно на подрастающее поколение. В этом смысле особую роль занимает воспитание и образование современной молодежи. Можно посмотреть на пример украинского опыта, где несколько последних десятилетий активно прививают русофобскую идеологию со школьной скамьи, что привело к острому расколу общества», - подчеркнул Иван Сухарев.

Он отметил, что необходимо на международном уровне бороться с гонениями православной церкви, что происходит сегодня, к примеру, на территории Украины. 18 мая в Верховной Раде Украины планировали рас-сматривать законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и законопроект «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховною радой страной-агрессором».

Первым предлагалось ввести в религиозное законодательство неоднозначное понятие «принадлежности лица к религиозной общине» на основании некоей «самоидентификации». Таких лиц, «принадлежащих к религиозной общине», предлагалось, и предлагается до сих пор, наделить правом изменения устава общины путем голосования простым большинством. Фактически это означает, легализацию практики фиктивных «референдумов» с участием всех жителей отдельного населенного пункта, которые претендуют на принадлежность к религиозной общине.

Второй законопроект принуждает общины, канонические центры которых находятся в России (то есть, в первую очередь, общинам Украинской Православной Церкви), так называемый «особый статус», связанный с существенным поражением в правах. Помимо принудительной перерегистрации всех общин Украинской Православной Церкви, что неминуемо спровоцирует новые захваты храмов и столкновения между верующими различных конфессий, законопроект предоставляет правительственным органам светского государства широчайшие полномочия в сфере контроля внутренней жизни религиозных общин.

«Если они все таки протащат этот закон, то смогут утверждать назначение руководящих кадров общин, разрешать или не разрешать визиты иностранных религиозных деятелей, а также принудительно ликвидировать религиозные общины по широкому кругу оснований. Понятно, что это все направлено исключительно на Православную церковь Московского Патриархата», - заключил Иван Сухарев.

В конце своего выступления Иван Сухарев напомнил о том, что не стоит лишний раз уподобляться созданию «окон Овертона» в дискуссиях на духовные и сакральные темы. Наоборот, по мнению российского парламентария, необходимо выверенно и целенаправленно преодолевать те сложности, которые стоят сегодня перед международным православным сообществом.

Теги:
Организации: РПЦ
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