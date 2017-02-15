Сретение Господне – встреча двух Заветов

Сретение Господне – один из двенадцати главных праздников Православной Церкви. Он установлен в память о событии, которое описано в Евангелии. На сороковой день после рождения Христа Пресвятая Дева Мария принесла Младенца в Иерусалимский храм. Согласно закону Моисея, по рождении ребенка необходимо было принести жертвы, богатые люди приносили ягненка и голубя, небогатые – двух голубей или горлиц. Евангельское повествование говорит, что Мария и Иосиф принесли жертву бедных людей.

В храме находился святой праведный Симеон, он встретил Младенца, поэтому праздник называется Сретение, в переводе с древнеславянского это значит «встреча». Симеон взял младенца Христа на руки и произнес знаменательные слова:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29-32).

Симеон – знаток и переводчик Писания

Симеон был ветхим старцем, согласно преданию ему шла третья сотня лет. Когда-то он входил в группу 72 переводчиков, которые еще в III веке до Р.Х. совершили перевод священных книг с еврейского на греческий язык. Этот проект был осуществлен по заказу египетского царя Птолемея II Филадельфа. Царь отличался любознательностью, он организовал знаменитую Александрийскую библиотеку и хотел, чтобы в ней находился перевод священных книг евреев.

У египтян с евреями всегда были непростые отношения, но Птолемей II Филадельф в отличие от своих предшественников проводил миролюбивую политику в отношении этого народа. Он возвратил на родину порядка 100 тысяч евреев, плененных в правление его отца. Птолемей II Филадельф «выписал» переводчиков и знатоков Писания из Иерусалима.

Они то и совершили перевод, имеющие огромное значение для всего цивилизованного мира. Греческий язык был языком общения всех народов Средиземноморья. Этот перевод подготовил почву для последующего распространения христианства. С греческого текста, его еще называют Септуагинта, святыми Кириллом и Мефодием был сделан перевод Ветхого Завета на славянский язык.

Среди этих переводчиков и толкователей священных книг был и Симеон. Когда он переводил книгу пророка Исайи, его смутил стих «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» (7,14).

Симеон подумал, что это явная описка и вместо слова Дева решил поставить слово Жена. Но провиденциальным образом его намерение было остановлено, Господь обещал Симеону, что он станет свидетелем пришествия в мир Мессии и увидит Его собственным глазами.

И вот спустя два с лишним столетия он дождался этого момента и принял младенца Христа на руки. Человечество в лице в лице Симеона встретилось с Богом. И в тоже время состоялась встреча двух Заветов, Ветхого, представителем которого был престарелый книжник Симеон и младенца Христа, принесшего людям Новый Завет.

«В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискуплeнное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…», – писал святитель Феофан Затворник.

Ветхий Завет уступает место Новому

И действительно, Христос принес в этот мир совершенно новые законы, отличные не только от этики язычников, в том числе образованных греков и римлян, но и от этики ветхозаветной.

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5, 21).

«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 27, 28).

Вместо прежнего «око за око» и «зуб за зуб» Христос говорит о любви к врагам.

Квинтэссенция заповедей о любви содержится в этих словах: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

Для людей еще непричастных к божественной благодати заповеди Христовы кажутся несколько абсурдными. Любить врагов – разве это возможно? Возможно, если человек верует во Христа как Бога и пребывает в Церкви. «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин. 14,6).

Бог, чье имя в Ветхом Завете не произносилось и на письме обозначалось тетраграммой, воплотился, стал во всем подобен людям и жил среди них. Новым были не только установления этики и морали, но прежде всего вопросы веры – Христос учил о вере в Себя.

«Веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1).

Для внимательных книжников и знатоков священных книг, каким был Симеон, такое откровение не являлось чем-то необычным – весь Ветхий Завет, с самой первой книги – Бытия, свидетельствовал о грядущем Мессии.

Фра Бартоломео. Сретение

Встреча с Богом

Симеон Богоприимец дождался этой встречи, он воочию увидел Христа. Видели Его апостолы и многие жители Иудеи, которым проповедовал Христос во время земной жизни. Для всех других людей встреча с Богом происходит несколько иначе, на мистическом уровне. Святые отцы говорят, что нет такого человека на земле, у которого в жизни не произошла бы встреча с Богом.

Но не всякий человек откликается на нее, многие предпочитаю не слышать божественного призыва. Поэтому совершенно верно в пророческом духе сказал старец Симеон, что Христос «лежит… на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий».

Личность Христа стала предметом споров еще во время Его земной жизни, остается такой и по настоящий день.

Но всё в этом мире устроено так, что без веры во Христа будущность для человека закрыта - «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12).

Спасение человека Бог уже совершил, для этого Он сошел с неба, человеку лишь остается сделать шаг Спасителю навстречу.

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