Сретение Господне – встреча двух Заветов
Фреска над входом в собор Сретения Господня, о. Санторини, Греция. Фото: Кирилл Брагин

Фреска над входом в собор Сретения Господня, о. Санторини, Греция. Фото: Кирилл Брагин

Сегодня православные празднуют Сретение Господне

Сретение Господне – один из двенадцати главных праздников Православной Церкви. Он установлен в память о событии, которое описано в Евангелии. На сороковой день после рождения Христа Пресвятая Дева Мария принесла Младенца в Иерусалимский храм. Согласно закону Моисея, по рождении ребенка необходимо было принести жертвы, богатые люди приносили ягненка и голубя, небогатые – двух голубей или горлиц. Евангельское повествование говорит, что Мария и Иосиф принесли жертву бедных людей.

В храме находился святой праведный Симеон, он встретил Младенца, поэтому праздник называется Сретение, в переводе с древнеславянского это значит «встреча». Симеон взял младенца Христа на руки и произнес знаменательные слова:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29-32).

Симеон – знаток и переводчик Писания

Симеон был ветхим старцем, согласно преданию ему шла третья сотня лет. Когда-то он входил в группу 72 переводчиков, которые еще в III веке до Р.Х. совершили перевод священных книг с еврейского на греческий язык. Этот проект был осуществлен по заказу египетского царя Птолемея II Филадельфа. Царь отличался любознательностью, он организовал знаменитую Александрийскую библиотеку и хотел, чтобы в ней находился перевод священных книг евреев.

У египтян с евреями всегда были непростые отношения, но Птолемей II Филадельф в отличие от своих предшественников проводил миролюбивую политику в отношении этого народа. Он возвратил на родину порядка 100 тысяч евреев, плененных в правление его отца. Птолемей II Филадельф «выписал» переводчиков и знатоков Писания из Иерусалима.

Они то и совершили перевод, имеющие огромное значение для всего цивилизованного мира. Греческий язык был языком общения всех народов Средиземноморья. Этот перевод подготовил почву для последующего распространения христианства. С греческого текста, его еще называют Септуагинта, святыми Кириллом и Мефодием был сделан перевод Ветхого Завета на славянский язык.

Среди этих переводчиков и толкователей священных книг был и Симеон. Когда он переводил книгу пророка Исайи, его смутил стих «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» (7,14).

Симеон подумал, что это явная описка и вместо слова Дева решил поставить слово Жена. Но провиденциальным образом его намерение было остановлено, Господь обещал Симеону, что он станет свидетелем пришествия в мир Мессии и увидит Его собственным глазами.

И вот спустя два с лишним столетия он дождался этого момента и принял младенца Христа на руки. Человечество в лице в лице Симеона встретилось с Богом. И в тоже время состоялась встреча двух Заветов, Ветхого, представителем которого был престарелый книжник Симеон и младенца Христа, принесшего людям Новый Завет.

«В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискуплeнное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…», – писал святитель Феофан Затворник.

Ветхий Завет уступает место Новому

И действительно, Христос принес в этот мир совершенно новые законы, отличные не только от этики язычников, в том числе образованных греков и римлян, но и от этики ветхозаветной.

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5, 21).

«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 27, 28).

Вместо прежнего «око за око» и «зуб за зуб» Христос говорит о любви к врагам.

Квинтэссенция заповедей о любви содержится в этих словах: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

Для людей еще непричастных к божественной благодати заповеди Христовы кажутся несколько абсурдными. Любить врагов – разве это возможно? Возможно, если человек верует во Христа как Бога и пребывает в Церкви. «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин. 14,6).

Бог, чье имя в Ветхом Завете не произносилось и на письме обозначалось тетраграммой, воплотился, стал во всем подобен людям и жил среди них. Новым были не только установления этики и морали, но прежде всего вопросы веры – Христос учил о вере в Себя.

«Веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1).

Для внимательных книжников и знатоков священных книг, каким был Симеон, такое откровение не являлось чем-то необычным – весь Ветхий Завет, с самой первой книги – Бытия, свидетельствовал о грядущем Мессии.

Фра Бартоломео. Сретение

Встреча с Богом

Симеон Богоприимец дождался этой встречи, он воочию увидел Христа. Видели Его апостолы и многие жители Иудеи, которым проповедовал Христос во время земной жизни. Для всех других людей встреча с Богом происходит несколько иначе, на мистическом уровне. Святые отцы говорят, что нет такого человека на земле, у которого в жизни не произошла бы встреча с Богом.

Но не всякий человек откликается на нее, многие предпочитаю не слышать божественного призыва. Поэтому совершенно верно в пророческом духе сказал старец Симеон, что Христос «лежитна падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий».

Личность Христа стала предметом споров еще во время Его земной жизни, остается такой и по настоящий день.

Но всё в этом мире устроено так, что без веры во Христа будущность для человека закрыта - «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12).

Спасение человека Бог уже совершил, для этого Он сошел с неба, человеку лишь остается сделать шаг Спасителю навстречу.

Теги:
Организации: РПЦ
Старые скелеты Гюлена Далее в рубрике Старые скелеты ГюленаНа фоне разрушительных деяний известного турецкого «диссидента» даже сектантские выходки «патриарха» Денисенко выглядят «прилично»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО