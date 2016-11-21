Собор Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных

Собор Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, так называется праздник, который сегодня отмечают православные христиане, напоминает нам о существовании невидимого ангельского мира. Этот праздник также говорит о том, что членами Церкви Христовой являются не только люди – пророки, апостолы, мученики, преподобные, святители, усопшие и живые христиане, но и бесплотные создания, которых мы называем ангелами.

Для человека эти разумные создания являются старшими братьями, они были сотворены прежде человека и всего материального мира. «В начале сотворил Бог небо и землю» - этот стих книги Бытия по мнению некоторых толкователей под небом подразумевает мир духовный, т.е. ангельский.

«Где был ты, когда Я полагал основания земли… при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Иов 38, 4,7) – спрашивает Бог у человека, и Иов, а вместе с ним и все остальные вынуждены признать старшинство ангельского мира.

Происходило ли общение первых людей, находящихся в Эдеме, со светлыми ангелами, Священное Писание не говорит, но известно, что первый контакт человека с падшими ангелами закончился чудовищной катастрофой – грехопадением и изгнанием из рая. Охранять вход в Эдем был поставлен херувим с пламенным мечом (Быт. 3, 24).

Но человечество не было забыто Творцом. Как говорит Евангелие, Господь оставил девяносто девять овец Своего стада, т.е. мир ангельский, и сошел на землю, чтобы спасти одну отбившуюся овцу – род людской.

В истории домостроительства спасения человека, особенно в его ветхозаветный период, ангелы постоянно оказывали помощь богоизбранному народу. Они хоть и старше и мудрее, но по отношении к человеку находятся в служебном положении. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1, 14).

Преемнику Моисея Иисусу Навину во время завоевания Ханаана явился Архангел Михаил с обнаженным мечом, он назвался Вождем воинства Господня (Нав. 5, 13-15). После этого явления израильтяне взяли мощную крепость Иерихон, самый древний город на земле.

Во время вторжения в Иудею ассирийского царя Синаххериба, ангел Господень поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч воинов (4 Цар. 19, 35).

Ангелы участвовали в ключевых событиях нашего спасения. Получение Моисеем Закона на горе Синайской, Благовещение Деве Марии, Рождество Христово, бегство святого семейства в Египет, события после искушения Христа в пустыне, Гефсиманское моление, Воскресение и Вознесение – все это происходило при участии небесных сил.

Во вселенской битве добра и зла ангелам принадлежит важнейшая роль. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12, 7-9).

Эти слова из книги Откровения Иоанна Богослова относятся ко всему периоду космической борьбы добра и зла – от первоначальной битвы, совершившейся на заре человеческой истории, до конечной, которая произойдет в конце времен.

И это сражение между ангелами и падшими духами также совершается ради человека и его спасения.

Какими будут отношения между людьми и ангелами уже в новой реальности, когда наступит новый эон – новое небо и новая земля, нам не известно. Космическая катастрофа, связанная с грехопадением Адама, и изменившая все мироздание, хоть ангелов не коснулась, они вместе с верными христианами с нетерпением ожидают «жизни будущего века».

И вполне возможно, что ангелы, к которым мы можем обращаться лишь в молитвах, но видеть их не можем, в горнем Иерусалиме станут доступны для общения. И ангел-хранитель, который дается каждому христианину при крещении, и к которому мы обращаемся в трудных ситуациях, в новой жизни откроется нам.

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