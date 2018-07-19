Славянская школа при Александро-Невском монастыре Петербурга

Основой города на Неве, названного Петром Великим в честь своего небесного покровителя первоверховного апостола Петра, стали Петропавловская крепость — символ и оплот государственности, и Невский монастырь — твердыня духовная. Монастырь, наречённый в честь выдающегося предка Петра I, великого князя Александра Ярославича, был заложен российским самодержцем на том самом месте, где произошла знаменитая Невская битва. И если монастырь был основан царём, то учебное заведение в его стенах было создано по инициативе сподвижника Петра, архиепископа Феодосия (Яновского). 11 июля 1721 года он издал указ, в котором было предписано:

«Учредить в общую пользу при Александро-Невском монастыре для обучения юных детей чтению и писанию, Словенскую школу... учить словенского чтения и письму по новопечатным букварям».

Последнее замечание особенно важно, в 1710 годах в России был введён гражданский алфавит, в разработке которого принимал личное участие Пётр I, и церковные школы были в числе первых, кто принял эту важную образовательную реформу.

Учениками Славянской школы были дети из разных сословий в возрасте от 5 до 13 лет, обучение сирот производилось за монастырский счёт, другие отцы платили за детей «по три четверти ржи и по три рубля денег в год». Кроме обучения чтению и письму, ученики изучали арифметику, грамматику и толкование Нагорной проповеди. Для учебных целей монастырской типографией были выпущены пособия: Букварь или начально обучение отроком, а также проповеди Феофана Прокоповича, Гавриила Бужинского и других знаменитых проповедников петровской эпохи. В программу входило обучение игре на музыкальных инструментах и занятия живописью. Первый учебный набор составил 26 человек, спустя 4 года учащихся было уже 82 человека, поэтому школа была переименована в Славяно-греко-латинскую семинарию, значительно увеличился круг преподаваемых дисциплин: богословие, философия, риторика, история, география, греческий, латинский и европейские языки.

После реформы в 1788 году учебное заведение было преобразовано в Главную Семинарию, а в 1797 года в Духовную Академию и приобрело статус высшего богословского учебного заведения. В попечительстве академии находилось несколько приходских школ Петербурга, в которых уделяли большое внимание изучению латинского языка, что при поступлении в академию было серьёзным преимуществом.

Церковные власти не препятствовали желанию учащихся менять род деятельности, так тех из них, кто выказывал способности при изучении смежных дисциплин, беспрепятственно переводили в другие учебные заведения. На рубеже XVIII-XIX веков в Петербургскую и Московскую Медико-хирургические академии ежегодно переходило до 50 семинарских воспитанников. Многие из выпускников духовных учебных заведений, избравших медицинскую стезю и науку, составили «украшение своему званию и профессии».

Как сообщает автор исследования по истории Петербургских духовных школ профессор Иларион Чистович, «Александро-Невская семинария, переименованная академией, совершала свой путь с пользой для отечественной Церкви и государства. Первой она доставила многих образованных пастырей, государству полезных людей, трудившихся для общего блага на различных поприщах и степенях общественного служения».

В 1809 году в результате внутренней реорганизации Академия разделилась на три учебных заведения: академию, семинарию и училище. Академия издавала научный журнал «Христианское чтение» и занималась переводами на русский язык греческой и латинской духовной, богословской и исторической литературы. К середине 1850 года Санкт-Петербургская духовная академия, наряду с Московской стала ведущей богословской школой России.

В начале XX века революционное безумие, охватившее страну, затронуло и петербургские духовные школы. В 1905 году студенты устраивали демонстрации с красными флагами и пением революционных песен. Закономерно, что после прихода к власти большевиков, духовные школы Петрограда были закрыты. Продолжателем традиций Санкт-Петербургской духовной академии был Петроградский богословский институт, но и он в 1923 году был закрыт, так же как и богословские курсы, действовавшие в 1925-1928 годах.

Возобновление занятий в стенах Александро-Невской обители произошло лишь в 1946 году, после знаменитой встречи трёх иерархов со Сталиным Сегодня Санкт-Петербургские Духовные Академия и Семинария — учебные заведения Московского Патриархата, готовящие священно- и церковнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений. Среди её выпускников – два предстоятеля Русской Православной Церкви — Патриархи Алексий II и Кирилл.