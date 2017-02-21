Скончался архимандрит Кирилл (Павлов)

Архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов) родился в 1919 году в крестьянской семье, он прошел всю Великую Отечественную войну. Во время страшных боев при обороне Сталинграда в одном из разрушенных домов сержант Павлов нашел Евангелие, ранее он был не знаком с этой Книгой. Эта находка перевернула всю его жизнь.

«Когда я начал читать Евангелие - у меня просто глаза прозрели на всё окружающее, на все события. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся…»

Во время войны у него созрело желание посвятить свою жизнь служению Богу. После демобилизации, прямо в военной форме сержант Павлов приехал в новооткрытую семинарию, тогда она располагалась в Новодевичьем монастыре.

Во время учебы в Московских духовных школах принял постриг, отныне его жизнь была связана с Троице-Сергиевой лаврой. Монастырь был только что передан Церкви, и немногочисленным монахам предстояло возрождать обитель преподобного Сергия.

Со временем о. Кирилл был избран духовником монастырской братии, за советом к нему приезжали тысячи людей со всей страны, письма с вопросами о жизни и вере к батюшке приходили пачками, и на каждое он отвечал.

О. Кирилл был духовником Патриархов Алексия I, Пимена, Алексия II и многих архиереев Русской Церкви.

Он участвовал в Сталинградской битве вместе со своим однофамильцем – старшим сержантом Яковом Павловым, который с группой бойцов держал почти двухмесячную оборону стратегически важного дома в центре Сталинграда.

И на таких Павловых держится наша страна.

Верим, что о. Кирилл и по отшествии в вечность, будет предстательствовать за нас пред Богом.

Отпевание архимандрита Кирилла состоится 23 февраля после поздней литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Чин отпевания возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.