Школьникам расскажут о подвиге русских мучеников XX века

Синодальный отдел религиозного образования РПЦ разработал учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе».

Для школ и классов, занимающихся по программе «Основы православной веры» пособие предлагается как часть лекции по истории Русской Церкви. Для всех остальных государственных и муниципальных образовательных организаций – внеурочно по направлению духовно-нравственной культуры.

Пособие может быть использовано на занятиях, проводимых воскресными школами.

Пособие подготовлено к 100-летию октябрьского переворота в России. В истории Русской Православный Церкви – это было самое тяжелое время. Гонениям за свою веру и принадлежность к Церкви подверглись тысячи людей по всей стране, были закрыты большинство храмов и монастырей, некоторые из них были разрушены.