Школьникам расскажут о подвиге русских мучеников XX века
Пантелеимоновская церковь г. Ейск

Пантелеимоновская церковь г. Ейск

Разработанное пособие предназначено для средних общеобразовательных и воскресных школ

Синодальный отдел религиозного образования РПЦ разработал учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе».

Для школ и классов, занимающихся по программе «Основы православной веры» пособие предлагается как часть лекции по истории Русской Церкви. Для всех остальных государственных и  муниципальных образовательных организаций – внеурочно по направлению духовно-нравственной культуры.

Пособие может быть использовано на занятиях, проводимых воскресными школами.

Пособие подготовлено к 100-летию октябрьского переворота в России. В истории Русской Православный Церкви – это было самое тяжелое время. Гонениям за свою веру и принадлежность к Церкви подверглись тысячи людей по всей стране, были закрыты большинство храмов и монастырей, некоторые из них были разрушены.

Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО