Сегодня день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана)

Митрополит Владимир (в миру Виктор Маркиянович Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области в верующей семье. Вся семья ходила в церковь, в ней отец Виктора был старостой, дома молились перед образом Тихвинской иконы Божией Матери, читали Евангелие и пели церковные и народные песни.

Виктор вместе с матерью приезжал к старцу Лаврентию Черниговскому, при встрече тот сказал юноше: «Больше молись, терпи и крепись. Тебе предстоят в жизни испытания. Будешь на Киевской кафедре». Будущий митрополит Киевский тогда слов святого Лаврентия не понял, смысл сказанного открылся позже.

С детства Виктор хотел стать либо врачом, либо священником, он проучился некоторое время в медицинском институте, но оставив его, поступил в Одесскую семинарию, а по окончании - в Ленинградскую духовную академию. Закончив академию, намеревался вступить в брак, но в день свадьбы невеста Виктора внезапно скончалась от сердечного приступа.

Духовного утешения Виктор искал в родном Одесском Успенском монастыре (Одесская семинария располагается при этой обители), здесь же схиигумен Кукша, впоследствии он будет причислен к лику святых, вслед за преподобным Лаврентием напомнил ему о том служении, которое его ожидало. «Дитя, не рыдай так сильно, должен же кто-то быть в Киеве», - сказал ему прозорливый старец.

В этом же году Виктор, дав обет безбрачия, принял сначала диаконский, позже священнический сан, а Успенским постом – монашеский постриг с именем Владимир в честь равноапостольного великого князя Владимира.

9 июля, на Тихвинскую икону Божией Матери был посвящен в епископский сан. Проходил различные церковные послушания, служил на Украине и в России.

После кончины Патриарха Пимена находился в числе кандидатов на Патриарший престол, на Поместном соборе 1990 года получил второе число голосов, во втором туре лишь немного уступив Алексию, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому.

27 мая 1992 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви был избран митрополитом Киевским и всея Украины. Филарет (Денисенко), занимавший Киевскую кафедру этим же Собором был запрещен в служении за свои антиканонические действия.

В тот момент митрополит Владимир находился на богословской конференции в Финляндии, одним из первых с избранием его поздравил президент Финляндии.

«Реакция была однозначной: так угодно Богу. Я понимал, какая ответственность возлагалась на меня, и что предстояло преодолевать. Будучи управделами Московской Патриархии, я мешками получал жалобы с Украины и преимущественно на бывшего Экзарха, ныне анафематствованного митрополита Филарета (Денисенко). Поэтому особой радости не было. Но я свято придерживаюсь в жизни принципа: ничего не просить и ни от чего не отказываться. Буди на все воля Божия», — вспоминал впоследствии митрополит Владимир.

20 июня митрополит Владимир прибыл в Киев. Его встречали десятки тысяч православных верующих. Свою первую проповедь митрополит начал словами: «Я прибыл не в командировку и не из-за границы, я прибыл на родную землю служить людям и независимой Украине. Я не раскольник, мой путь прям».

Быть предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Владимиру довелось в очень трудное время, раскольники при попустительстве властей захватывали православные храмы, особенно много храмов было захвачено во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Луцкой и Ровенской епархиях.

Но, конфессиональные конфликты благодаря мудрому управлению митрополита Владимира не переросли в гражданскую войну. Блаженнейший Владимир заявлял, что «не допустит кровопролития между единоверными и единокровными братьями».

С благословения митрополита Владимира в УПЦ за богослужением стал использоваться украинский язык, он используется на тех приходах, где за это выступает большинство прихожан.

В эти неспокойные и опасные времена у митрополита Владимира никогда не было охраны, он один гулял по лавре (там находилась его резиденция), общался с монахами, прихожанами и паломниками. Несмотря на высокое положение, он оставался очень доступным человеком.

«Я люблю людей. Я люблю общаться с людьми, и это является смыслом моей жизни. Украинский народ — это мой народ, это та паства, которую вручил мне Господь, и сколько я буду жить, столько и буду служить ему», - говорил митрополит Владимир.

После кончины Патриарха Алексия II, в преддверии Поместного собора 2009 года, который был должен избрать Патриарха, Блаженнейший Владимир отклонил просьбу духовенства УПЦ о выдвижении его кандидатом в Патриархи.

«Я хочу предстать перед Богом 121-м Митрополитом Киевским. Шестнадцатым Патриархом Московским и всей Руси пусть будет тот, на кого укажет Бог и ваш выбор», - заявил тогда митрополит.

Последние годы жизни митрополит Владимир тяжело болел, но несмотря на это, регулярно совершал богослужения и молился за Украину. И сейчас после своей блаженной кончины он не прекращает молитвы о своей стране и пастве у Престола Божия.

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