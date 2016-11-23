Сегодня день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана)
Сегодня день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана)

23 ноября исполняется 81 год со дня рождения Предстоятеля УПЦ, Блаженнейшего митрополита Владимира

Митрополит Владимир (в миру Виктор Маркиянович Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области в верующей семье.  Вся семья ходила в церковь, в ней отец Виктора был старостой, дома молились перед образом Тихвинской иконы Божией Матери, читали Евангелие и пели церковные и народные песни.

Виктор вместе с матерью приезжал к старцу Лаврентию Черниговскому, при встрече тот сказал юноше: «Больше молись, терпи и крепись. Тебе предстоят в жизни испытания. Будешь на Киевской кафедре». Будущий митрополит Киевский тогда слов святого Лаврентия не понял, смысл сказанного открылся позже.

С детства Виктор хотел стать либо врачом, либо священником, он проучился некоторое время в медицинском институте, но оставив его, поступил в Одесскую семинарию, а по окончании - в Ленинградскую духовную академию. Закончив академию, намеревался вступить в брак, но в день свадьбы невеста Виктора внезапно скончалась от сердечного приступа.

Духовного утешения Виктор искал в родном Одесском Успенском монастыре (Одесская семинария располагается при этой обители), здесь же схиигумен Кукша, впоследствии он будет причислен к лику святых, вслед за преподобным Лаврентием напомнил ему о том служении, которое его ожидало. «Дитя, не рыдай так сильно, должен же кто-то быть в Киеве», - сказал ему прозорливый старец.

В этом же году Виктор, дав обет безбрачия, принял сначала диаконский, позже священнический сан, а Успенским постом – монашеский постриг с именем Владимир в честь равноапостольного великого князя Владимира.

9 июля, на Тихвинскую икону Божией Матери был посвящен в епископский сан. Проходил различные церковные послушания, служил на Украине и в России.

После кончины Патриарха Пимена находился в числе кандидатов на Патриарший престол, на Поместном соборе 1990 года получил второе число голосов, во втором туре лишь немного уступив Алексию, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому.

27 мая 1992 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви был избран митрополитом Киевским и всея Украины. Филарет (Денисенко), занимавший Киевскую кафедру этим же Собором был запрещен в служении за свои антиканонические действия.  

В тот момент митрополит Владимир находился на богословской конференции в Финляндии, одним из первых с избранием его поздравил президент Финляндии.   

«Реакция была однозначной: так угодно Богу. Я понимал, какая ответственность возлагалась на меня, и что предстояло преодолевать. Будучи управделами Московской Патриархии, я мешками получал жалобы с Украины и преимущественно на бывшего Экзарха, ныне анафематствованного митрополита Филарета (Денисенко). Поэтому особой радости не было. Но я свято придерживаюсь в жизни принципа: ничего не просить и ни от чего не отказываться. Буди на все воля Божия», — вспоминал впоследствии митрополит Владимир.

20 июня митрополит Владимир прибыл в Киев. Его встречали десятки тысяч православных верующих. Свою первую проповедь митрополит начал словами: «Я прибыл не в командировку и не из-за границы, я прибыл на родную землю служить людям и независимой Украине. Я не раскольник, мой путь прям».

Быть предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Владимиру довелось в очень трудное время, раскольники при попустительстве властей захватывали православные храмы, особенно много храмов было захвачено во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Луцкой и Ровенской епархиях.

Но, конфессиональные конфликты благодаря мудрому управлению митрополита Владимира не переросли в гражданскую войну. Блаженнейший Владимир заявлял, что «не допустит кровопролития между единоверными и единокровными братьями».

С благословения митрополита Владимира в УПЦ за богослужением стал использоваться украинский язык, он используется на тех приходах, где за это выступает большинство прихожан.

В эти неспокойные и опасные времена у митрополита Владимира никогда не было охраны, он один гулял по лавре (там находилась его резиденция), общался с монахами, прихожанами и паломниками. Несмотря на высокое положение, он оставался очень доступным человеком.

«Я люблю людей. Я люблю общаться с людьми, и это является смыслом моей жизни. Украинский народ — это мой народ, это та паства, которую вручил мне Господь, и сколько я буду жить, столько и буду служить ему», - говорил митрополит Владимир.

После кончины Патриарха Алексия II, в преддверии Поместного собора 2009 года, который был должен избрать Патриарха, Блаженнейший Владимир отклонил просьбу духовенства УПЦ о выдвижении его кандидатом в Патриархи.

«Я хочу предстать перед Богом 121-м Митрополитом Киевским. Шестнадцатым Патриархом Московским и всей Руси пусть будет тот, на кого укажет Бог и ваш выбор», - заявил тогда митрополит.

Последние годы жизни митрополит Владимир тяжело болел, но несмотря на это, регулярно совершал богослужения и молился за Украину. И сейчас после своей блаженной кончины он не прекращает молитвы о своей стране и пастве у Престола Божия. 

Теги:
Места: Украина
Организации: РПЦ
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