Россияне услышат слово Божие в эфире Радио «Комсомольская правда»

В начале октября знаменитый ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов предложил читать отрывки из Библии на ведущих теле- и радиоканалах. На призыв Николая Николаевича, который, кстати, является потомком святого Филиппа, митрополита Московского, первой откликнулась радиостанция «Комсомольская правда». В субботу, 29 октября, в 23.05 по московскому времени в эфире радио «Комсомольская правда» состоится первое чтение Библии.

Вечернее время выбрано не случайно, оно считается самым подходящим для духовных размышлений, чтение Священного Писания будет своеобразным итогом прошедшего дня. Главный редактор Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему радиостанция поддержала инициативу Дроздова: «Религия лучше науки. Пока ученые ковыряются в своих пробирках и губят жизни в экспериментах, религия сразу и непосредственно ведет вас к счастью.

Мир фитоняшек, накачанных поп и губ, вселенная лабутенов и селфи накрыла нас мутным водоворотом. Где тот камень, уцепившись за который, мы, как Одиссей, вытащим себя из пучины и поставим свое естество на крепкую почву? Ответ очевиден, это религия». Фрагменты библейских книг будут читаться выборочно. «Это действительно крутая работа отличных дикторов, да и фрагменты мы отбирали такие, чтобы мороз по коже, - резюмирует Арсюхин».