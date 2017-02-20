В России началась Масленица
Борис Кустодиев «Масленица»

Борис Кустодиев «Масленица»

Масленицу иначе называют сырной неделей

В понедельник 20 февраля началась Масленица, древний славянский праздник, проводивший границу между зимой и весной. Церковь в какой-то степени адаптировала этот праздник, в церковном уставе масленичная неделя называется Сырной.

Она является подготовительной неделей перед Великим постом, в пищевом отношении начинается плавный переход к постному столу, мясо уже не употребляется, но всю неделю можно вкушать молочные продукты, что полностью совпадает с масленичным меню.

На этой неделе меняется и сам характер богослужения: в храмах в среду и пятницу литургия не совершается, и читается покаянная молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко жизни моей, дух праздности, любоначалия и празднословия не дай мне». Эта молитва будет читаться на протяжении всего Великого поста.

В царской России масленица проводилась широко и с размахом. Достаточно вспомнить «масляничные» сцены из фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» или открыть книгу с рассказами Ивана Шмелёва:

«Масленица в развале… Идут парни с веселыми связками шаров, гудят шарманки. Фабричные, внавалку, катаются на извозчиках с гармоньей. Мальчишки «в блина играют»: руки назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать — не выронить, весело бьются мордами…

За ухою и расстегаями — опять и опять блины. Блины с припеком. За ними заливное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с грибками, с кашкой... наважка семивершковая, с белозерским снетком в сухариках, политая грибной сметанкой... блины молочные, легкие, блинцы с яичками... еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой... желе апельсиновое, пломбир миндальный — ванилевый...»

Церковь в основном снисходительно относилась к народным утехам на масленицу, но призывала не выходить из рамок воздержания и не предаваться обжорству и пьянству.

 «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и всегда воздержание потребно» - писал святитель Тихон Задонский.

Масленица продлится неделю, она завершится Прощеным воскресением. В этот день православные христиане после особого чина прощения, совершаемого в храмах, просят друг у друга прощения, чтобы в Великий пост вступить в мире с близкими.

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