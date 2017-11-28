Рождественский пост – время для духовного роста
Фото с сайта photosight.ru

Фото с сайта photosight.ru

28 ноября у православных начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней

Для православного человека церковные праздники являются не просто воспоминанием основных вех жизни Христа, верные участвуют в событиях земной жизни Спасителя на уровне более глубоком, как соучастники и свидетели, просвещенные Святым Духом.

Поэтому перед главными христианскими праздниками Церковь установила особые дни подготовки, которые называются постом. К центральному празднику – Пасхе верующих подводит самый продолжительный и строгий Великий Пост, к Рождеству – пост почти такой же длительный, но менее строгий – Рождественский. Он длится ровно 40 дней, начинается 28 ноября и заканчивается 6 января – это последний день поста.

Пост не следует понимать лишь как гастрономические ограничения, его задачи значительно масштабнее. Пост – это время для личностного и духовного роста. В этом 40-дневном «тренинге» принимают участие как люди, которые уже долгое время являются практикующими, так и новоначальные, т.е. пришедшие в Церковь недавно. Общие правила проведения поста, согласно рекомендациям авторитетных священников, состоят в следующем.

Молитва. Уметь правильно молиться – это великое и сложное искусство, поэтому, время поста очень хорошо подходит для его постижения. Молитва должна совершаться регулярно и обязательно включать в себя чтение Священного Писания. В пост лучше прибавить к имеющемуся объему и правилу дополнительное время, а кроме воскресного богослужения посещать храм и в другие дни.

Борьба с грехами. Священники рекомендуют борьбу начинать с небольших прегрешений, попробовать одолеть сначала одну зависимость, например, привычку выражаться ненормативной лексикой, а затем приступать к другим. Естественно, что в пост следует отказаться от таких мероприятий, которые могут свести к нулю все предыдущие усилия, прежде всего от алкоголя.

Кроме внешних, заметных для окружающих прегрешений, следует обратить внимание на внутренних демонов, о существовании которых известно лишь его носителю. За 40 дней выдворить их не получится, но это будет опыт по борьбе с ними. А личные усилия плюс сила, получаемая в таинствах покаяния и причастия, дает надежду на избавление.

Совершать добрые дела. Наше отношение к Богу выражается через отношение к ближнему. Ближний – это не только член семьи или коллега по работе, но и любой человек, оказавшийся рядом, и который в этот момент нуждается в помощи.

Быть оптимистом, радоваться жизни и красоте Богом сотворенного мира. Христос заповедовал всем постящимся быть радостными, унылых Он сравнил с лицемерами.

Собственно этим несложным правилам человек должен следовать всю жизнь, но во время постов они актуализируются. Пост – это лучшее время для духовного роста и восхождения.

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