Римский епископ, проповедовавший в Крыму

Благую весть народы, населявшие Северное Причерноморье, услышали уже в I веке, здесь проповедовал апостол Андрей во время скифской миссии. Первозванный апостол побывал в городах Боспорского царства, раскинувшегося на Таманском полуострове и в Крыму, и по Днепру дошел до места, где в будущем воссияет Киев – «мать городов русских», и предрек славу Русской Церкви.

В то самое время, когда Андрей проповедовал скифам, его родной брат Петр обратил в христианство Климента, происходившего из знатной римской фамилии. Климент был известен и другим апостолам, о нем упоминает апостол Павел в Послании к филиппийцам. Климент был посвящен в епископский сан и стал одним из преемников первоверховного апостола на Римской кафедре.

Римскую Церковь он возглавлял в течение десяти лет, с 89 по 99 годы, и подобно своему учителю апостолу Петру прославился как харизматичный миссионер. Благодаря его проповеди римляне массово отказывались от ложных языческих верований и принимали крещение. Только в канун одной Пасхи, по традиции в этот день Церковь принимает новых членов, он крестил свыше 400 человек. Климент наставлял в христианской вере не только римских христиан, известно два его послания христианской общине Коринфа.

Во время очередного витка антихристианских репрессий епископ Климент был отправлен в ссылку в далекий Херсонес Таврический, который находился в орбите влияния Римский империи. Муж апостольский и преемник апостольской власти был осужден на каторжные работы в каменоломнях, которые отождествляют с Инкерманскими каменоломнями. Среди осужденных находилось около двух тысяч христиан, сосланных сюда со всех концов Римской империи. Для них Климент стал настоящим отцом, утешавшим в скорбных обстоятельствах жизни.

В месте, где проживали осужденные, не доставало пресной воды (ее запасы на полуострове довольно ограничены), и по молитве Климента забил источник воды. Слух о духовной силе епископа распространялся среди местных жителей, и многие, движимые любопытством, приходили узнать об источнике этой силы. В свои дома они возвращались уже христианами – епископ Климент не оставлял главных обязанностей проповедовать слово Божие.

Массовый переход местного населения обеспокоил власти, и они решили убрать духовного лидера христианской общины Херсонеса. Римские власти считали христиан политически неблагонадежными гражданами, т.к. они отказывались проявлять лояльность к императору, которая определялась через участие в культе языческих богов.

Язычники, имея большой опыт казни последователей Христа, понимали, что христиане мученическую смерть воспринимали как победу. Чтобы лишить епископа Климента мученического ореола и славы, они решили казнь совершить ночью, вдали от свидетелей. 25 ноября (юлианского календаря) 101 года епископа на лодке вывезли в открытое море, привязали к якорю и кинули в воду.

Однако Господь открыл христианам место его кончины, море отступило, и его ученики смогли увидеть тело священномученика. Как повествует житие святого Климента, такое чудо продолжалось несколько веков, ежегодно, в день его кончины море отступало, и верующие имели возможность поклониться мощам святого Климента.

Обретение мощей Климента Римского близ Херсонеса. Миниатюра из Менология императора Василия II. XI в.

В IX веке, во время Хазарской миссии, путь которой проходил через Крым, Константин Философ – Кирилл, учитель славян, чудесным образом обрел нетленное тело святого Климента и часть святых мощей в 868 году перенес в Рим, где они было торжественно встречены папой Адрианом II и римским духовенством.

Принесение Кириллом мощей ученика апостола Петра в какой-то степени повлияло на признание Римским престолом возможности совершать богослужение на славянском языке. Папа Адриан II поддержал славянскую миссию Кирилла и Мефодия, а Мефодия вскоре посвятил в епископа Моравского и Паннонского.

Удивительна эта связь между Климентом и Кириллом, Крымом, Римом и всем славянскими странами. Она говорит о поистине вселенском и универсальном характере христианства.

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