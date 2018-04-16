Радоница: родительский день после Пасхи

С Пасхой, которая является праздником живых и усопших, связано большое количество интересных обычаев и примет, в которых можно обнаружить следы влияния, как славянского язычества, так и христианства. На Пасху, как считают некоторые, нужно прийти на кладбище, лечь на землю и громко крикнуть: «Покойнички, Христос воскресе!». И мертвые непременно ответят: «Воистину Воскресе!». Другие говорят, что на кладбище следует идти на Радоницу, этот родительский день всегда приходится на вторник, девятый день после Пасхи.

Как в пасхальный период на самом деле следует поминать умерших близких «Русской Планете» рассказал протоиерей Николай Емельянов, проректор по учебной работе Православного Свято-Тихоновского богословского университета (ПСТГУ), старший преподаватель кафедры Систематического богословия и патрологии богословского факультета, соруководитель научной лаборатории «Социология религии».

Прот. Николай Емельянов (НЕ): Радоница – это первый день, когда возобновляется поминовение усопших за общественным богослужением в Церкви, потому что на Страстной и Светлой седмицах усопшие не поминались на ектениях (ектения – молитвенное прошение – РП), не поминались на панихидах, т.к. панихиды в эти дни не совершались. Усопших в эти две недели поминали только при совершении божественной литургии. А на Радоницу совершается первая торжественная панихида и произносится ектения об усопших. И поэтому Радоница становится особенным днем поминовения. В этот день хорошо сходить на кладбище. Вообще сохранение памяти о своих усопших близких – это признак здорового сознания, здорового отношения к смерти, здорового ощущения связи поколений, поколений предыдущих со следующими, и в этом смысле посещение кладбища является вполне адекватным этому дню.

Оно становится неадекватным тогда, когда память о покойных только к этому и сводится, сводится к определенному набору ритуалов, связанных с кладбищем, и только этими ритуалами и ограничивается. Действительно, на кладбище сходить хорошо, но по церковной традиции (из нее родилась традиция посещения кладбищ), сначала об усопших молятся в храме, стараются в этот день прийти на литургию, стараются причаститься, особенно те люди, которые имели дни памяти о своих близких в предпасхальные и пасхальные дни. И уже потом, после главного поминовения усопших в церкви, хорошо сходить на кладбище и там помянуть своих близких.

«Русская Планета» (РП): От людей часто можно услышать следующее: «Я помню своих усопших близких, я часто смотрю на фотографии папы и мамы и разговариваю с ними». Как объяснить человеку, что он может выйти на совершенно другой уровень, чем просто воспоминание, и что его молитва умершим нужна?

НЕ: Воспоминание, как правило, не предполагает с усопшими контакта, оно предполагает переживание собственной эмоции, попытку соотнести свою настоящую жизнь с той жизнью, которая была выстроена в связи, вокруг и вместе с усопшими людьми. Хотя очень часто воспоминания граничат и очень тесно связаны с молитвой, когда человек вспоминает своих близких, он о них одновременно и молится. Это обычная практика и очень часто даже само понятие воспоминание связывается с понятием поминовение, и имеет молитвенный характер. Тем не менее, если это просто воспоминание без молитвы, оно связано в первую очередь с какими-то личными переживаниями. Если это молитва и поминовение, оно связано в первую очередь с тем человеком, которого я поминаю и которого я вспоминаю. И оно предполагает не просто какие-то личные переживания, оно предполагает реальный контакт с тем человеком, который поминается. Это совсем другое. Этот контакт может быть совершенно не мистическим и эмоциональным и связанным с психоэмоциональными переживаниями, но живым и гораздо более глубоким, ясным и спокойным. Он бывает трудным, потому что не предполагает немедленного ответа, но, тем не менее, этот ответ человек рано или поздно получает. И эта связь гораздо больше, чем набор наших даже самых замечательных воспоминаний.

РП: Как относиться к такому мнению, что после смерти близкого нужно обязательно подать записки о поминании в три (семь, двенадцать) храмов. Имеет ли значение число храмов?

НЕ: Число храмов никакого значения не имеет, когда умирает близкий человек, всегда хочется сделать что-то большее и как-то потрудиться. Самое главное в такой ситуации просто молиться. Но, тем не менее, если человек потрудился, сходил в разные храмы, постарался искренне, от сердца сделать пожертвование в память о своем ближнем, то ничего в этом плохого нет. Другое дело, что это не должно пониматься как магическая схема, которую нужно обязательно выполнить для того, чтобы что-то магическое тоже произошло. Это не только не имеет никакого смысла, но будет своего рода кощунством, потому что никакие церковные действия не могут быть связаны с магией и в магических целях использованы. Это является извращением того, что Церковью предлагается.

Такие действия возможны, если человек решил больше потрудиться, сходить не в один храм, а в три, решил больше пожертвовать, решил заказать не один сорокоуст, а три, и при этом не ищет храмов, где самые дешевые сорокоусты, а именно увеличивает свою жертву, тогда ничего плохого в этом нет. Но в тоже время такой способ действия довольно странный. Можно пойти в тот храм, где отпевали близкого человека, или в тот храм, прихожанином которого ты являешься, и там спокойно помолиться. Человеку не обязательно ходить в три храма за каждым сорокоустом, а, лучше взять и совершить небольшой подвиг, проявить усердие. Взять, например, за правило каждый день читать Евангелие. Это труднее, чем сходить в три храма, а смысла может иметь гораздо больше. Для человека важно правильное понимание того, что он и для чего делает.

РП: Человеку дается целая жизнь для подготовки к переходу в вечность, и он идет туда сформировавшейся или не сформировавшейся личностью с определенным набором добродетелей или пороков. Как может молитва простых смертных изменить его участь?

НЕ: Все люди между собой очень тесно связаны, чем они ближе друг к другу, чем больше их связывает любовь, тем эта связь сильнее. Если человек молится о близком и любимом человеке, то действие любви может быть очень сильным. В этой жизни мы общаемся, выстраиваем отношения, и очень часть близкие и любящие нас люди, оказывают очень сильное влияние на нас и окружающих. Бывает, что их сила любви оказывает сильное влияние не просто на принятие решение, но меняет самого человека. Т.е. изменение человека не всегда зависит от его внутреннего решения, часто причиной может оказаться сильно любящий его человек. Точно также происходит, когда речь идет об умершем человеке, но здесь от того, кто молится, зависит гораздо больше, чем от того, кто умер. Скончавшийся человек не имеет возможности, чтобы произвести какое-либо изменение. Но благодаря той связи, которая у него есть, благодаря контакту, возникающему во время молитвы, он может измениться любовью, действующей через молитву.

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