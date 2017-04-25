Радоница – день пасхального поминовения усопших

Первыми, кто узнал о Воскресении Христа из мертвых, были обитатели ада. До Христа, души людей, сходившие по смерти в преисподнюю, навеки оставалась в этом призрачном царстве.

Это касалось всех, и грешников, и праведников. Но Христа Бога ад не мог удержать. Христос проповедовал «находящимся в темнице» (1 Петр. 3, 19), и тех, кто откликнулся на проповедь, прежде всего это были ветхозаветные праведники, вывел из преисподней. На иконе Воскресения Христова мы видим, как Он освобождает Адама и Еву.

На Радоницу уже мы приходим на могилы, чтобы возгласом Христос воскресе напомнить нашим близким усопшим об истине воскресения – как Иисус Христос воскрес из мертвых, так воскреснут и все умершие.

История праздника

Праздник Радоница имеет древнее происхождение, об этом празднике говорили церковные писатели IV века святители Амвросий Медиоланский и Иоанн Златоуст.

«Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня», - пишет святой Амвросий.

Именно в девятый день после Пасхи христиане посещали могилы усопших и приветствовали их пасхальным приветствием. Сегодня в православных храмах на Радоницу после литургии служатся панихиды, на них звучат пасхальные песнопения.

Кладбище посещаем на Радоницу, а не в день Пасхи

Люди старшего поколения по старой привычке посещают кладбища на Пасху. Этот обычай появился не так давно, в конце 1950-1960 годов. В это время Хрущев возобновил антирелигиозную кампанию в нашей стране, в ходе которой было закрыто до 2∕3 немногочисленных действующих храмов.

Визиты в незакрытые храмы не могли остаться без последствий, поэтому для верующих посещение кладбищ стали своего рода уходом в катакомбы. Там верующие могли молиться беспрепятственно не только об умерших.

Но со временем обычай трансформировался, на могилы стали приносить еду, спиртное и устраивать поминальные «пирушки». По своей сути происходила реконструкция обычных языческих тризн.

Сегодня поступать так не следует, в настоящий момент храмы открыты в каждом городе России и находятся практически в шаговой доступности. Нужно помнить, что покойникам нужна не стопка водки и кусочек хлеба, а молитва. Лучшим венком для покойного будет его молитвенное поминовение.

Как поминать усопших?

На Радоницу лучше всего посетить храм, сходить на литургию и панихиду. Соборная, совместная молитва за богослужением, которое возглавляет священник, очень действенна.

«Слабость и недостаточность молитвы одного восполняется соборною во Святом Духе молитвою всех. По учению Церкви, во время общественной молитвы в храме к молитвам молящихся присоединяются и молитвы ангелов».

На кладбище лучше поехать после службы: привести могилку в порядок, прибраться на ней, прочитать молитвы об усопших, лучше всего заупокойную литию.

Единственное реальное дело, которое мы можем сделать для умерших близких, – молиться о них и совершать в их память дела милосердия.

Святитель Иоанн Златоуст советовал: «Ты хочешь почтить усопшего? Почти его не плачем и рыданиями, но милостынями, благодеяниями, служениями».

При этом польза будет не только душе усопшего, но и тому, кто творит милостыню:

«...Милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать» (Тов. 12, 9).

Церковной истории известны множество случаев, когда молитва и дела милосердия оказывали существенную помощь усопшим людям.

Великий святой Макарий Египетский (390-391) молился обо всех усопших людях, силу его молитвы на том свете ощущали даже язычники. Однажды, языческий жрец, явившись преподобному, сказал, что его молитва служит им большим утешением.

Наш современник, иеромонах Мануил (Лемешевский, впоследствии он стал епископом) по смерти своего отца ежедневно в течение сорока дней служил литургию в его память. На сороковой день отец явился сыну и поблагодарил за молитвы.

В этом нет ничего удивительного – у Бога все живы!

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