На приходе храма святого Александра Невского в Пыхтино прошла Вербная ярмарка

После литургии в праздник Входа Господня в Иерусалим на территории храма святого благоверного князя Александра Невского в Солнцево Парке прошла благотворительная Вербная ярмарка. Как и предыдущая ярмарка, она была организована силами прихожан – педагогов детской воскресной школы.

На ярмарке учащиеся воскресной школы представили поделки и сувениры, изготовленные собственными руками, работы были приурочены к главному христианскому празднику – Пасхе, до нее остались считанные дни. Дети трудились над изготовлением поделок на протяжении всего Великого поста. Также на ярмарке продавалась постная выпечка и пасхальные куличи, продукция церковной лавки.

Пример этой общины является свидетельством того, как взрослые прихожане могут увлечь детей интересным и нужным делом.