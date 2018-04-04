На приходе храма святого Александра Невского в Пыхтино прошла Вербная ярмарка
На приходе храма святого Александра Невского в Пыхтино прошла Вербная ярмарка

Ярмарка была организована педагогами воскресной школы

После литургии в праздник Входа Господня в Иерусалим на территории храма святого благоверного князя Александра Невского в Солнцево Парке прошла благотворительная Вербная ярмарка. Как и предыдущая ярмарка, она была организована силами прихожан – педагогов детской воскресной школы.

На ярмарке учащиеся воскресной школы представили поделки и сувениры, изготовленные собственными руками, работы были приурочены к главному христианскому празднику – Пасхе, до нее остались считанные дни. Дети трудились над изготовлением поделок на протяжении всего Великого поста. Также на ярмарке продавалась постная выпечка и пасхальные куличи, продукция церковной лавки.

Пример этой общины является свидетельством того, как взрослые прихожане могут увлечь детей интересным и нужным делом. 

Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО