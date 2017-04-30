Праздник жен-мироносиц: международный православный женский день

В третье воскресение после Пасхи Церковь вспоминает подвиг жен-мироносиц, учениц Иисуса Христа.

Евангелие о женах-мироносицах

Женщин называют мироносицами потому, что они после крестной смерти Иисуса Христа по обычаю еврейского народа пришли к пещере, где был погребен Иисус Христос, с целью умастить Его миром, т.е. благовониями и ароматами.

Примечательно, что из большого числа последователей Учителя они были первыми, кто прибыл к месту Его погребения. Еще не рассвело, а группа верных женщин уже была в пути.

Тела Христа они не обнаружили, но встретили ангела, который отвалив тяжеленный камень от входа в пещеру, сообщил, что Христос воскрес из мертвых.

Это были те же самые женщины, которые накануне стояли у Креста во время распятия Христа, эти же женщины оказывали помощь Христу и его ученикам во время проповеди Спасителя, «служа имением своим» (Лк 8, 2-3).

Евангелие называет имена некоторых жен-мироносиц: Мария Магдалина, Саломия (мать апостолов Иакова и Иоанна), Мария Иаковлева (мать Иакова, апостола от 70-ти) и Иоанна (жена Хузы, домоправителя царя Ирода).

Всем этим женщинам, так же как и апостолам, Христос явился по Своем воскресении из мертвых.

Слабый пол?

После ареста Иисуса Христа в Гефсиманском саду апостолы разбежались и попрятались, Петр, когда его спросили, не ученик ли он Христа, отрекся от Учителя.

Во время распятия Христа, из апостолов у Креста стоял один Иоанн Богослов. Лишь женщины безбоязненно пришли на казнь и самыми первыми прибежали к Гробу Спасителя.

Твердость и стойкость в вере женщины-христианки будут являть на протяжении всей истории Церкви. Наравне с апостолами они будут проповедовать истины веры по всей земле, нам известны имена святой равноапостольный Нины, просветительницы Грузии, равноапостольных царицы Елены и великой княгини Ольги, так много сделавших для распространения христианства.

Наряду с мужчинами, женщины шли на мученическую смерть за веру, мартирологи (списки, содержащие имена мучеников) включают в себя имена сотен женщин, отдавших жизнь за Христа.

Также как и мужчины, женщины отказывались от жизни в миру, и уходили в пустыни и монастыри. В лике преподобных десятки женских имен. В древности и в новое время женское монашество было развито не менее мужского.

Сестры милосердия – это исключительно женское явления. Женщины из христианского сострадания к ближнему, ухаживали за немощными и ранеными, больными и старыми. Мужского аналога такого явления история не знает.

Во время гонений Русская Церковь выстояла благодаря русским женщинам. В годы советской власти мужчины в церковь практически не ходили – боялись последствий. При Хрущеве даже разовое посещение храма означало конец карьеры, а в некоторых случаях могло привести к лишению свободы.

Но женщины не боялись никаких последствий, им угрожали лишением пенсии – они ходили, грозили выселить из квартиры – неизменно продолжали ходить в храм.

Такое смелое исповедание веры не могло остаться незамеченным пусть не для мужей или братьев, но для детей и внуков. Впоследствии многие из них пришли в Церковь благодаря своим мамам и бабушкам.

Русские женщины продолжают нести подвиг и служение жен-мироносиц и сейчас. Большая часть прихожан православных храмов – женщины, женщины одни «поднимают» детей и «тянут» всю семью. Именно благодаря женщинам (вовсе не политикам) еще живо наше общество и Россия.

И этот праздник отмечается не только в России, но и во всех странах, где присутствует Православная Церковь. Фактически день жен-мироносиц является международным православным женским днем.

С праздником Вас, дорогие женщины!

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