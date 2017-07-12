Праздник апостолов Петра и Павла

Апостолы Петр и Павел – единственные из всех святых, дню памяти которых предшествует многодневный пост. Они более других потрудились в деле проповеди Евангелия и основания христианских общин, поэтому Церковь именует их первоверховными.

Петр был простым и неученым рыбаком, но он стал первым, кто исповедовал Христа Богом: «Ты – Христос, Сын Бога живаго». И на этой вере, как на камне, основана Церковь, которую по слову Спасителя не одолеют врата ада.

Петр являлся одним из самых приближенных к Христу учеников, вместе с Иаковом и Иоанном был свидетелем преображения Христа на горе Фавор. Он отличался горячим характером, апостол не побоялся ступить на поверхность бушующего Галилейского моря и идти по нему, он отсек ухо рабу первосвященника, когда арестовывали Учителя.

Несмотря на отступление, в роковую ночь он произнес, что не знает Христа, Петр был восстановлен в апостольском достоинстве, и несколько десятилетий своей жизнь он посвятил проповеди христианского учения. Согласно блаженному Иерониму, Петр был первым епископом города Рима, кафедру которого он занимал четверть века. Как все апостолы он окончил свою жизнь мученической смертью в столице империи около 67-68 года.

Павел отличался от своего собрата Петра и социальным статусом, он происходил из известной семьи, был римским гражданином, и ученостью. Савл, так звали Павла до обращения, был ревностным фарисеем, когда ему стало известно о новом учении, появившемся в Иудее, он принимал участие в преследованиях христиан. Иудеи не брезговали методами физической расправы, и Савл был в той группе, которая расправилась с архидиаконом Стефаном. Но по дороге в Дамаск, после явления Христа, он полностью изменил мировоззрение и жизнь, принял крещение и стал ревностным миссионером.

Он проповедовал в Римской империи вне Палестины, в основном язычникам, поэтому его называют апостолом язычников. Он основал ряд церквей в Малой Азии, Греции и Италии.

До нас дошли его послания к основанным им христианским общинам, эти послания вошли в состав Нового Завета и являются одними из главных текстов христианского богословия. В храмах послания Павла и Петра читаются на протяжении всего года.

Павел, великий проповедник и миссионер принял смерть в Риме, он был усечен мечом примерно в то же время, что и Петр. С 258 года 29 июня (12 июля по григорианскому календарю) отмечается как день перенесения мощей святых апостолов из катакомб Сан-Себастьяно, как день общего мученичества апостолов он стал рассматриваться позже.

«В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, хотя они пострадали в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно», - отмечает Августин, епископ Гиппонский.

Для христиан этот праздник является особым напоминанием о той высокой миссии, которая возложена на них, каждый христианин подобно апостолам должен нести свет всему миру.

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