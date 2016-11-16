Православный монастырь в Германии помогал открывать отец Ангелы Меркель
Ангела Меркель с отцом

Ангела Меркель с отцом

Монастырь, названный в честь Георгия Победоносца, располагается на бывшей даче Геринга

Открытию русского Георгиевского монастыря в деревне Гетшендорф оказывал содействие евангелический пастор Хорст Каснер (ум. 2.09.2011), отец Ангелы Меркель. Об этом сообщил «Интерфаксу» сообщил наместник Георгиевского монастыря, член комитета по интеграции при федеральном ведомстве канцлера игумен Даниил (Ирбитс).

О. Даниил отметил, что госпожа Меркель, загородная резиденция которой находится рядом с монастырем, проявляет неподдельный интерес к жизни православной обители.

Георгиевский монастырь входит в Берлинскую епархию Русской Православной Церкви. Усадьба с замком Гетшендорф, в котором располагалась дача Германа Геринга, была приобретена РПЦ за символическую сумму в один евро. Сейчас здесь строится храм в честь Георгия Победоносца и планируется организация русского духовно-просветительского центра.

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