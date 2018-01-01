Православный богатырь Илья Муромец

Илья Муромец жил в далеком XII столетии, за несколько веков подлинные сведения о личности этого человека перемешались с фольклорными сказаниями. Но в основе всех легенд находится достоверный факт – Илья обладал поистине богатырской силой, что подтверждают данные антропологических исследований.

Местом его рождения и первоначального проживания принять считать село Карачарово, которое близ Мурома. Память о славном богатыре муромчане хранили и передавали из поколения в поколение, на его родине сегодня стоит православный храм, названный в его честь. Илья, сын крестьянина Ивана, обладал богатырской силой, но при этом «сиднем сидел… и не имел в ногах хождения».

Лишь калики перехожие, народные лекари и умелые костоправы, проходившие через Карачарово, вправили богатырю позвоночник и поставили на ноги. После тридцатилетнего вынужденного сидения Илья сразу же погрузился в самую гущу событий. Он направился в Киев, записался в княжескую дружину, куда человека с недюжинной силой, взяли без предварительных испытаний.

Быстро пройдя курс молодого бойца, и освоив азы воинского искусства, он приступил к службе. Поначалу его товарищи Алеша Попович и Добрыня Никитич свысока посматривали на новобранца, называя его «мужиком» и «деревенщиной», но после ряда военных операций, переменили свое отношение, именно Илья Муромец стал центральным героем древнерусских сказаний.

Во всех былинах он предстает как защитник русского народа и православной веры, в конце XII века столкновения русских с язычниками Степи были регулярными. Из всех сражений, оставивших на теле множество ранений, Илья выходил победителем. В конце жизни он решил удалиться в Киево-Печерский монастырь, старейшую на Руси православную обитель, духовной жизнью которой руководили опытные старцы.

Илья не уходил в отставку или на покой, но оставался в строю, только теперь его бранные подвиги стали носить духовный характер, ведь главные сражения христиане ведут «не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6,12).

В иночестве Илья Муромец подвизался недолго, предполагают, что он стал одним из тех монахов, которые погибли при нападении на монастырь в 1204 году половцев, действовавших в союзе с Рюриком Ростиславичем.

Реконструкция облика преподобного Илии по черепу (метод М. Герасимова, выполнена С. Никитиным)

В прошлом столетии ученым удалось провести исследование останков преподобного Ильи, на основании чего был воссоздан его портрет. Теперь рассматривается возможность провести генетический анализ, что позволило бы ввести в научный оборот новые сведения не только о святом Илье, но и об эпохе, в которой он жил.

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