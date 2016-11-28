У православных начался Рождественский пост

28 ноября православные вступили в Рождественский пост, другое его название Филиппов пост, т.к. он всегда наступает после дня памяти апостола Филиппа. Пост продлится до Рождества Христова, которое Русская Православная Церковь празднует 7 января (по новому стилю).

Рождественский пост не строгий, во все дни кроме среды и пятницы, на трапезе разрешается рыба. В последние дни, начиная со 2 января посту усиливается, рыба уже не разрешается. Последний день поста, Рождественский сочельник самый строгий, в этот день пищу не вкушают до самого вечера.

Рождественский пост установлен для подготовки верных к празднику Рождества Христова через воздержание от пищи, молитву и покаяние, чтобы с чистым сердцем, душой и телом встретить явившегося в мир Сына Божия.