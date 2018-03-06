Православная стройка в Ставрополе: центр с храмом и детским садом в микрорайоне «Перспективный»

Именно здесь в скором будущем появится комплекс, состоящий из храма, способного вместить более 1000 прихожан, православного детского сада на 250 мест и православного духовного центра. Такое событие действительно не останется незамеченным для местных жителей, ведь в наше время высоких скоростей и вечной занятости колокольный звон не должен напоминать людям о вечных духовных ценностях.

Развитие духовности с комфортом

На территории планируется также возведение памятника великому князю Владимиру — крестителю Руси, имя которого и будет носить храм в будущем. Ведь князь Владимир, которого церковь отнесла к святым, был и остается для России бесценным ориентиром не только в аспекте всеобщего распространения православной веры, но и ввиду его выдающихся заслуг на государственном поприще.

Планируется в лучших православных традициях, тонко граничащих с современной культурой, облагородить площадку. Здесь же будут разбиты живописные аллеи, что сделает перемещение по территории современного комплекса максимально удобным и комфортным для прихожан.

Официальные помощники и координаторы

Под новое святое место отведен участок площадью в 1 гектар. Выкуп земли под православное строительство также как проектирование сооружений взял на себя Юрий Иванов, глава группы компаний «ЮгСтройИнвест», являющихся застройщиком микрорайона «Перспективный». Возведение зданий и сооружений также проводится силами данной компании. Эта информация подтверждена пресс-службой Ставропольской и Невинномысской епархии.

Одобрение и благодарность митрополита

По утверждению митрополита Кирилла такой подход к делу является комплексным и позволяет решить проблемы храмостроительства в отдельных микрорайонах разрастающегося города. Это действительно актуальный вопрос на сегодняшний день, ведь показатель плотности населения здесь увеличивается буквально с каждым годом. В скором будущем новый храм станет достойной заменой небольшой часовенке, находящейся неподалеку и станет настоящим подарком для всех воцерковленных и искренне верующих людей. Митрополит сердечно поблагодарил всех участников строительства, особо выделив Юрия Иванова, который уже не в первый раз оказывает посильную помощь и способствует развитию православия.

Не наградами едиными…

Не так давно бизнесмен удостоился чести получить юбилейную медаль Российской Православной Церкви «1000-летие преставления святого князя Владимира». Сам он называет православную стройку посильным вкладом в укрепление веры. С этим утверждением невозможно не согласиться, ведь развитие духовности является неотъемлемой составляющей частью создания сильного, правового демократичного государства, его стабильного развития и, конечно, духовного благополучия народа.

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