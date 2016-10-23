Последний Вселенский собор

Священные изображения – символыхристианской верыпоявилисьво временапервыххристиан. Знаки рыбок, якоря, корабля и агнца ученики Христа изображали в катакомбах, где собирались для совершения богослужения и на своих домах. Когда христианство перестало быть запрещенной религией, стали создаваться первые иконописные изображения Христа, Богоматери, святых и ангелов, началось мощное развитие христианского изобразительного искусства.

Но в это же время у иконопочитания нашлись противники, иконоборческие настроенияособенно были сильны ввосточных провинциях империи, бывших и прежде источником ересей. Здесь гнездились павликиане, эта секта отрицала Церковь, ее учение и таинства. В одном ряду с еретиками, иудеями, учение которых не приемлет священных изображений, оказались последователи молодой религии, зародившейся на Аравийском полуострове.В VIIвеке арабы вплотную приблизились к восточным границам Византийской империи и представляли нетолько военную, но и культурно-религиозную опасность.

Успешным борцом с арабской угрозой был император Лев IIIИсавр (717-741) и довольно странно, что он стал инициатором гонений на иконы в своей империи. Он воевал с арабами-мусульманами, но проводил такую же религиозную политику, как и его сосед, правитель державы Омейядов, халиф ЙазидII, повелевший уничтожать изображения всех живых существ вообще. Не случайно Льва Исаврасовременники называли «мусульманствующим».

В 726 году Лев III открыто выступил против святых икон, первым делом он повелел убрать изображение Христа с городских ворот на дворцовой площади Константинополя. Офицеру, который по лестнице полез исполнять приказ с топором в руках, горожане не дали закончить дело, он был растерзан на месте. Несмотря на то, что настроения народа были протестированы и определены, Лев Исавр продолжил гонения на иконы и иконопочитателей.

Он искал поддержки своим действиям у папы Римского, но не нашел, в Риме папа Григорий II собрал собор, который подтвердил правильность и законность иконопочитания.

Действия византийского императора значительно усилили разрыв между Римом и Константинополем, иконоборческая ересь выбила еще один камень из фундамента христианского единства.

Патриарх Константинопольский Герман также не поддержал императора-еретика. Патриарх Герман и известный богословИоанн из Дамаска, служивший при дворе халифа Абдул-Малик ибн Марвана, выступали в защиту икон, главный довод Дамаскинапредельно прост, Бог вочеловечился, а значит, икона возможна. За противоборство императору Иоанн Дамаскин был оклеветан перед халифом, а патриарх Герман смещен.

На патриарший престол Лев III поставил своего человека по имени Анастасий, он делал все, что скажет царь. Во главе государства стоял император-еретик, во главе Церкви –патриарх-еретик, куда же на несколько десятилетий исчез хранитель Православия, Второй Рим?

Религиозную политику Льва III продолжил и значительно усилил, доведя до крайней степени жестокости, его сын Константин VКопроним (741-775).К иконоборчеству он решил склонить епископат, иерархов, не разделяющие его взгляды,царь смещал и заменял нужными людьми. Агенты императора вылавливали активистов-иконопочитателей и отправляли их за решетку.

В 754 году, 13-й апостол, так называли Константина Копронима льстивые архиереи, собрал собор из 338 епископов. Это сборище еретиков иконы приравняло к идолам, а защитников икон, в их числе выдающихся апологетов Иоанна Дамаскина, патриарха Германа Константинопольскогои Георгия Кипрского предало анафеме. Иконы из храмов изымались, фрески закрашивались, книжные миниатюры с изображениями святых из манускриптов вырывались.

Главными борцами с ересью иконоборчества выступили монахи. Поэтому они более других подвергались разного рода наказаниям, борьба с иконами в шестидесятые годаVIII века стала и борьбой с монашеством, монастыри закрывались или передавались военным, монастырские земельные владения конфисковывались.

Подчиненные императора использовали сложившуюся ситуацию, чтобы выслужиться, так,один из них Михаил Лаханодракон,начальник военно-административного округа (фемы) Фракисия монахов изсвоей фемыпоставил передвыбором,они должны были либо вступить в брак, либо подвергнуться ослеплению и ссылке. Спасаясь от такого выбора, многие из иноковбежали в Италию. Всего в Италию из Византии бежало порядка 50 тысяч монахов.

Публичные казни монахов и истязания над ними – инокам отрезали носы и уши, выкаливали глаза, отрубали руки, выжигали лица, позволило сравнить Копронима с жестоким гонителем христиан Диоклетианом.

Такая радикальная политика несла Византийской империи огромную опасность, но все закончилось внезапной смертью императора-еретика и содомита.

Перемены в жизни империи и Церкви произошли уже при императрице Ирине, супруге императора Льва IV и патриархе Тарасии. Восстановление иконопочитание было предпринято в 786 году, но собор епископов был разогнан гвардейскими полками. Ирина не собиралась сдаваться, она отправила «иконоборческие» полки в Малую Азию, для защиты от якобы грозившей арабской угрозы, и в 787 году в городе Никея, который находился в 70 километрах от столицы, открыла собор, вошедший в историю как Седьмой Вселенский. Примечательно, что этот собор был открыт в том же городе, что и Первый Вселенский в 325 году.

Собор доказал богословскую правоту иконопочитания и его историческую укорененность в традиции.Он утвердил догмат иконопочитания, который изложил в особом документе (оросе). Оросвосстанавливал почитание икон и разрешал употреблять в церквах и домах иконы Господа Иисуса Христа, Божией Матери, ангелов и святых, чествуя их «почитательным поклонением».

Собор провозгласил икону как истинное выражение христианской веры, но окончательно иконоборческое движение было остановлено лишь спустя полстолетия, на соборе 843 года, который в ознаменование победы над иконоборчеством и всеми ересями установил праздник Торжество Православия.

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