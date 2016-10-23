Последний Вселенский собор
VII Вселенский собор. Миниатюра из Минология Василия II. 976–1025 гг.

VII Вселенский собор. Миниатюра из Минология Василия II. 976–1025 гг.

Сегодня Церковь совершает память отцов VII Вселенского собора, утвердившегоиконопочитание

Священные изображения – символыхристианской верыпоявилисьво временапервыххристиан. Знаки рыбок, якоря, корабля и агнца ученики Христа изображали в катакомбах, где собирались для совершения богослужения и на своих домах. Когда христианство перестало быть запрещенной религией, стали создаваться первые иконописные изображения Христа, Богоматери, святых и ангелов, началось мощное развитие христианского изобразительного искусства.

Но в это же время у иконопочитания нашлись противники, иконоборческие настроенияособенно были сильны ввосточных провинциях империи, бывших и прежде источником ересей. Здесь гнездились павликиане, эта секта отрицала Церковь, ее учение и таинства. В одном ряду с еретиками, иудеями, учение которых не приемлет священных изображений, оказались последователи молодой религии, зародившейся на Аравийском полуострове.В VIIвеке арабы вплотную приблизились к восточным границам Византийской империи и представляли нетолько военную, но и культурно-религиозную опасность.

Успешным борцом с арабской угрозой был император Лев IIIИсавр (717-741) и довольно странно, что он стал инициатором гонений на иконы в своей империи. Он воевал с арабами-мусульманами, но проводил такую же религиозную политику, как и его сосед, правитель державы Омейядов, халиф ЙазидII, повелевший уничтожать изображения всех живых существ вообще. Не случайно Льва Исаврасовременники называли «мусульманствующим».

В 726 году Лев III открыто выступил против святых икон, первым делом он повелел убрать изображение Христа с городских ворот на дворцовой площади Константинополя. Офицеру, который по лестнице полез исполнять приказ с топором в руках, горожане не дали закончить дело, он был растерзан на месте. Несмотря на то, что настроения народа были протестированы и определены, Лев Исавр продолжил гонения на иконы и иконопочитателей.

Он искал поддержки своим действиям у папы Римского, но не нашел, в Риме папа Григорий II собрал собор, который подтвердил правильность и законность иконопочитания.

Действия византийского императора значительно усилили разрыв между Римом и Константинополем, иконоборческая ересь выбила еще один камень из фундамента христианского единства.

Патриарх Константинопольский Герман также не поддержал императора-еретика. Патриарх Герман и известный богословИоанн из Дамаска, служивший при дворе халифа Абдул-Малик ибн Марвана, выступали в защиту икон, главный довод Дамаскинапредельно прост, Бог вочеловечился, а значит, икона возможна. За противоборство императору Иоанн Дамаскин был оклеветан перед халифом, а патриарх Герман смещен.

На патриарший престол Лев III поставил своего человека по имени Анастасий, он делал все, что скажет царь. Во главе государства стоял император-еретик, во главе Церкви –патриарх-еретик, куда же на несколько десятилетий исчез хранитель Православия, Второй Рим?

Религиозную политику Льва III продолжил и значительно усилил, доведя до крайней степени жестокости, его сын Константин VКопроним (741-775).К иконоборчеству он решил склонить епископат, иерархов, не разделяющие его взгляды,царь смещал и заменял нужными людьми. Агенты императора вылавливали активистов-иконопочитателей и отправляли их за решетку.

В 754 году, 13-й апостол, так называли Константина Копронима льстивые архиереи, собрал собор из 338 епископов. Это сборище еретиков иконы приравняло к идолам, а защитников икон, в их числе выдающихся апологетов Иоанна Дамаскина, патриарха Германа Константинопольскогои Георгия Кипрского предало анафеме. Иконы из храмов изымались, фрески закрашивались, книжные миниатюры с изображениями святых из манускриптов вырывались.

Главными борцами с ересью иконоборчества выступили монахи. Поэтому они более других подвергались разного рода наказаниям, борьба с иконами в шестидесятые годаVIII века стала и борьбой с монашеством, монастыри закрывались или передавались военным, монастырские земельные владения конфисковывались.

Подчиненные императора использовали сложившуюся ситуацию, чтобы выслужиться, так,один из них Михаил Лаханодракон,начальник военно-административного округа (фемы) Фракисия монахов изсвоей фемыпоставил передвыбором,они должны были либо вступить в брак, либо подвергнуться ослеплению и ссылке. Спасаясь от такого выбора, многие из иноковбежали в Италию. Всего в Италию из Византии бежало порядка 50 тысяч монахов.

Публичные казни монахов и истязания над ними – инокам отрезали носы и уши, выкаливали глаза, отрубали руки, выжигали лица, позволило сравнить Копронима с жестоким гонителем христиан Диоклетианом.

Такая радикальная политика несла Византийской империи огромную опасность, но все закончилось внезапной смертью императора-еретика и содомита.

Перемены в жизни империи и Церкви произошли уже при императрице Ирине, супруге императора Льва IV и патриархе Тарасии. Восстановление иконопочитание было предпринято в 786 году, но собор епископов был разогнан гвардейскими полками. Ирина не собиралась сдаваться, она отправила «иконоборческие» полки в Малую Азию, для защиты от якобы грозившей арабской угрозы, и в 787 году в городе Никея, который находился в 70 километрах от столицы, открыла собор, вошедший в историю как Седьмой Вселенский. Примечательно, что этот собор был открыт в том же городе, что и Первый Вселенский в 325 году.

Собор доказал богословскую правоту иконопочитания и его историческую укорененность в традиции.Он утвердил догмат иконопочитания, который изложил в особом документе (оросе). Оросвосстанавливал почитание икон и разрешал употреблять в церквах и домах иконы Господа Иисуса Христа, Божией Матери, ангелов и святых, чествуя их «почитательным поклонением».

Собор провозгласил икону как истинное выражение христианской веры, но окончательно иконоборческое движение было остановлено лишь спустя полстолетия, на соборе 843 года, который в ознаменование победы над иконоборчеством и всеми ересями установил праздник Торжество Православия.

Патриарх всех северных стран Далее в рубрике Патриарх всех северных странЗавершился визит Патриарха Кирилла в Англию, он был приурочен к 300-летию присутствия русского православия на Британских островах

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО