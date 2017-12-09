Покушение на Патриарха
Покушение на Патриарха

9 декабря 1924 года на Патриарха Тихона было совершено покушения во время которого погиб его секретарь

Патриарх Тихон возглавил Русскую Православную Церковь в самое сложное для нашего Отечества и русского народа время. Русская Церковь вернула традиционный способ канонического устройства, по которому в течение долгих столетий протекала ее жизнь – восстановила патриаршество. В то же время советская власть, пришедшая на смену самодержавию и Временному правительству, была нацелена на борьбу с религией, рассматривая Церковь как спутника и союзника монархической власти.

Против Церкви была организована кампания, в которой клеймилось духовенство во главе с Патриархом. Даже социальные проекты Церкви интерпретировались советскими газетами в выгодном для большевиков ключе. Патриарх, призывавший верующих вносить деньги в Фонд помощи голодающим, был назван людоедом.

Антицерковные сообщения газет, подогревали психически нездоровых граждан к совершению необдуманных поступков. В июле 1919 года он получил удар ножом, от серьезного ранения Предстоятеля спас кожаный ремень. В следующий раз «зомбированный» мужчина пытался напасть на Патриарха в храме во время литургии.

9 декабря 1924 года неизвестные проникли в дом Святейшего, и открыли по нему стрельбу из револьвера, однако его секретаря Яков Анисимович Полозов, успел собой прикрыть Патриарха и принял огонь на себя. Полозова еще мальчиком-сиротой владыка Тихон взял к себе во время служения, на Холмской земле, в Польше, и он был Патриарху как родной сын. Нападавшим удалось скрыться, убегая они прихватили висевшую в прихожей шубу. Это циничное убийство не было раскрыто, а в одной из газет появилась заметка, как у мироеда и эксплуататора трудового класса украли шубу.

В Патриарха стреляли спустя несколько дней после похорон Полозова. Святейший пришел на его могилу на кладбище Донского монастыря. Стрелявшие выпустили две пули, которые не достигли своей цели.

Колоссальная административная нагрузка и регулярные службы, психологическое давление, которое на него оказывали власти, привели Патриарха, человека от природы крепкого здоровья, к появлению сердечной болезни. Он скоропостижно скончался в возрасте 60 лет, хотя не исключается версия о его отравлении. Патриарх разделил участь, которая постигла всех верующих и всю Церковь во время богоборческого эксперимента большевиков. Однако их антицерковный план провалился, и, в общем, никогда осуществлен не будет. Всем силам ада, по слову Спасителя, Церкви не одолеть.

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