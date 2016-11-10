Иов Почаевский – на западном рубеже русского мира и православия

Преподобный Иов Почаевский родился около 1551 года в Галиции, в местечке Отыния (ныне Ивано-Франковская область, Украина) в семье русских православных галичан. Родители Иван и Агафия младенца в крещении нарекли Иваном, в честь Иоанна Предтечи.

Подобно другим великим святым стремление к уединенной и молитвенной жизни Иван обнаружил с ранних лет. В десятилетнем возрасте он удалился из родительского дома в соседний Угорницкий Преображенский монастырь.

Настоятель монастыря смог разглядеть в мальчике задатки духовных таланов и с любовью принял в обитель. Здесь Иван обучался храмовому чтению и пению, кроме возложенного на него послушания он старался оказать необходимую помощь каждому из монастырской братии.

Видя его неподдельное желание иноческой жизни, «добрый нрав, кротость и смирение» игумен постриг 11-летнего отрока в монашество с именем Иов. В священнический сан Иов был посвящен, как это определяют святые каноны, в 30-летнем возрасте. Еще позже он принял великую схиму с именем Иоанн, но в святцы он вошел как Иов.

Как «не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5, 14), так и подвижнические труды Иова не могли укрыться от людей. Вскоре слава о нем распространилась по всей Галичине и Волыни. Люди разных сословий, бедные и богатые шли к нему за духовным советом и наставлением.

Когда о нем услышал покровитель православия, князь Константин Острожский (1526-1608), он упросил игумена Угорницкой обители направить Иова в Дубенский Крестовоздвиженский монастырь. Князю, как ревностному христианину, хотелось быть поближе к опытному духовному наставнику. По приходе Иова в обитель, братия монастыря избрала его своим игуменом. Много лет преподобный управлял Дубенским монастырем. Князь Константин Константинович часто приезжал сюда для духовного собеседования и молитвы, так, каждый Великий пост он проводил вместе с братией по монастырскому чину.

По примеру князя, в типографии которого Иваном Федоровым была напечатана Острожская Библия – это была первая печатная Библия на славянском языке, преподобный Иов вместе с другими насельниками переводил святоотеческие книги на славянский язык. Для православных, которых после заключения в 1596 году Брестской унии стали теснить католики и униаты, православные книги и проповеди оставались единственной опорой.

Тяготясь «честию и похвалами», которые воздавали ему паломники и богомольцы, преподобный Иов удалился в соседний новообразованный и малоизвестный монастырь на Почаевской горе. Сюда он пришел простым иноком, но и здесь благодаря своему подвижническому примеру и братскому отношению со всеми монахами был избран игуменом монастыря.

Преподобный любил уединяться в одной пещерке, здесь он проводил по нескольку дней в непрестанной молитве. В пещерке он установил список с образа чудотворной Почаевской иконы Божией Матери, однажды, когда Иов молился перед иконой, вся пещера наполнилась необычным светом, исходящим от иконы.

Другим чудом, которое произошло по молитве святого Иова, было появление воды в ископанном колодце. Местный помещик лютеранского исповедания Андрей Фирлей причинял много неприятностей монастырю, так он запретил монахам черпать воду из колодца села Старый Почаев. Чтобы «добыть» воду для монастыря пришлось святому игумену молиться о даровании воды. Для той местности, бедной водными ресурсами, появление воды в ископанном колодце, было чудом.



Примерно так оделась жена Фирлея. Фото Instagram Ксении Собчак

Фирлей отобрал у монастыря земли и похитил чудотворную Почаевскую икону, таким способом он пытался выжить монахов из монастыря. Но монахи остались на месте, а несчастье постигло семью притеснителя. Однажды вместе с женой он решил перед гостями своего дома разыграть шутовской спектакль. Объектом насмешек выбрали Православную Церковь, ее обряды и таинства (протестанты, как известно не признают таинств Церкви). Фирлей обрядил жену в священнические одежды и дал ей в богослужебную чашу, которая используется при совершении Евхаристии. Так они собрались потешить дьявола и своих гостей, но как только начали представление, на жену Фирлея «напал бес лют, которым она удручаема была чрез долгое время». Экзорциста приглашать не пришлось, бес оставил женщину, как только икона была возвращена монастырю.

С именем преподобного Иова связана книга, написанная в защиту православной веры «Пчела почаевская» (изначальное название «Книга блаженнаго Иова (Железо), игумена Почаевскаго, собственной рукой его писанная»). Труд излагает православное учение о Святой Троице, Иисусе Христе, иконопочитании, аскетизме и монашестве. Просветительскую работу преподобного Иова продолжили его преемники, Почаевская типография до самого своего закрытия в 1918 году Семеном Петлюрой издавала книги о православном учении.

Преподобный Иов был участником Киевского собора 1628 года, на нем участники обнародовали определение, в котором подтверждали свою твердую приверженность православию, обещали бороться с унией и призывали к этому всех православных.

О своей кончине святой был извещен свыше за семь дней до нее. 28 октября 1651 года, в свой последний день жизни он совершил божественную литургию и мирно отошел ко Господу. Мощи преподобного Иова почивают в пещерном храме Почаевской обители.

В тяжелые времена для православия на Западной Руси, явил Господь Своего угодника святого Иова. Именно благодаря ему, а также простым мирянам, которые объединялись для защиты своей веры в братства, удалось противостоять католической, протестантской и униатской экспансии в русской земле.

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