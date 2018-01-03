Ты Петр, и на сем камня Я созижду Москву

Святитель Петр, уроженец Волыни, церковное служение проходил в сложное для Руси время – русские княжества находились в вассальной зависимости от Золотой Орды, и каждый свой важный шаг князья и предстоятель Русской Церкви, которая на тот момент входила в состав Константинопольского Патриархата, должны были согласовывать с золотоордынским правителем.

Киев, после штурма в 1240 году войском Батыя, потерял значение политического, культурного и церковного центра Древней Руси. Киевский митрополит Максим после очередного опустошительного набега 1299 года перенес митрополичью кафедру во Владимир, на северо-востоке Руси было более безопасно и спокойно.

Обеспокоенный снижением статуса южно-русских княжеств, ведь наличие в княжестве собственного митрополита являлось своего рода политической силой, галицкий князь Юрий I Львович еще в 1303 году добился у Константинополя право учредить Малорусскую митрополию.

Сначала ее возглавил Нифонт, епископ Галицкий, а после его смерти князь отправил для посвящения в Константинополь игумена Петра, наместника Новодворской обители на реке Рата. Этот монастырь Петр, будучи сторонником уединенной отшельнической жизни, основал сам. Выбор князя Юрия был не случаен, игумен Петр был настоящим подвижником, богословом и иконописцем.

В одно время с митрополитом Нифонтом скончался митрополит Максим, и в Царьграде оказалось сразу два кандидата, но на отдельные митрополии. Геронтий, ставленник тверского князя, враждовавшего с Москвой за первенство, претендовал на кафедру во Владимире, Петр – ставленник галицкого князя, на кафедру в Киеве. Однако Константинополь сделал ход конем, и избрал игумена Петра. Он по-прежнему носил титул митрополита Киевского, но был вынужден проживать во Владимире, весь митрополичий двор уже несколько лет находился там.

Во Владимире, находившимся под контролем тверского князя Михаила Ярославича, он был встречен неприветливо. Князь предпринял ряд действий, чтобы сместить не своего человека с митрополичьей кафедры, это ему не удалось, но эта попытка дорого стоила Твери. Как отмечает церковный историк Антон Каратшёв, «в политике борьбы с московскими князьями, это был самый крупный и непоправимый промах, давший неожиданный и решительный перевес маленькой Москве по сравнению с великокняжеской Тверью».

Когда тверской князь организовал против митрополита кампанию, московский князь Юрий Данилович выступил его защитником. И уже в 1311 году митрополит Петр, в начавшейся войне между Тверью и Москвой, встал на сторону последней и под угрозой церковного отлучения вынудил тверичей сложить оружие. Впрочем, это действие не следует рассматривать как политический шаг, архипастырская деятельность предстоятеля была направлена на умиротворение враждующих князей. Совершая поездке по своей обширной митрополии, он всех князей призывал к миру.

Митрополит Петр стал первым предстоятелем Русской Церкви, которому довелось вести переговоры с могущественным мусульманским правителем Золотой Орды ханом Узбеком. Обещание Узбека, данное своим мусульманским сторонникам, превратить Орду в исламское государство, на вассальные русские княжества не распространялись. В этом вопросе хан продолжал линию своих предшественников.

Святитель Петр получил ярлык, подтверждающий права Церкви и духовенства. Впрочем, святой митрополит предвидел, что могущество Орды будет недолговечным, известны его слова об избавлении Русской земли от власти иноверцев и иноземцев. Точно также митрополит предвидел возвышение Москвы, обращаясь к московскому князю Иване Калите с указанием на необходимость возведения каменного храма, он сказал:

«Если послушаешь меня, сын мой, то и сам прославишься с родом твоим паче иных князей, и град твой будет славен пред всеми градами русскими, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плещи врагов его, и прославится Бог в нем».

Митрополит Петр не побоялся нарушить начатую его предшественником традицию погребения во Владимире, он завещал похоронить себя в некрополе московского Успенского собора.

Церковь Христова, как мы знаем, зиждется на камне, который есть апостол Петр, на его вере и исповедании (см. Мф. 16, 18). Подобно тому и святитель Петр стал тем камнем, на котором создалась православная Москва, и укрепилось Московское княжество, сумевшее объединить под своим началом Русскую землю.

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