Первоверховные апостолы Пётр и Павел

Первый летний пост, называемый Петровским или апостольским, завершается в день памяти двух апостолов, которых Церковь именует первоверховными. Именно Пётр и Павел более других апостолов и последователей Христа потрудились в деле евангельского благовестия. Примечательно, что они по своему характеру, уровню образования и истории обращения очень сильно отличались друг от друга.

Пётр вместе с братом Андреем Первозванным был в числе первых, примкнувших к Мессии. Увидев в простых рыбаках огромный потенциал, Христос обратился к ним с призывом: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Пётр считается основателем Римской Церкви и самым почитаемым в католичестве святым, а его брат Андрей побывал в пределах современной России, где предрёк славу Русской Церкви. Галилейские рыболовы, неустанно проповедовавшие в разных странах, привлекли в Церковь представителей множества народов.

В отличие от Петра, сопровождавшего Христа на протяжении трёх с половиной лет и бывшего свидетелем многочисленных чудес, Павел во время земного служения Мессии, с Ним никогда не встречался. Савл (так звали его до обращения) был образованнейшим человеком, глубоким знатоком Писания и ревностным иудеем из фарисейской партии. Когда он услышал о появлении в Иудеи нового учения – христианства, то посчитал его не соответствующим основам Торы и выступил организатором преследования христиан. Его ревность и переживания о сохранении отеческой веры, не могли остаться незамеченной Богом, и кроткий Христос явился Савлу, когда тот задумал очередное мероприятие против христиан.

Явление Христа, задавшего гонителю всего один вопрос: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?», изменило всю жизнь книжника и законника. Пожалуй, история не знает более ревностного миссионера и проповедника Евангелия. Его послания, адресованные основанным им общинам в Европе, стали важнейшей частью Нового Завета. Фундаментальное иудейское образование, личный мистический опыт апостола, легли в основу того, что в теологии называется богословие апостола Павла. На формирование европейской философской мысли его писания оказали огромное влияние и до сих пор являются предметом пристального изучения учёных и ежедневного чтения за христианским богослужением.

Таким же образом апостольское служение Павла на протяжении вот уже двух тысячелетий является образцом для миссионеров. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, во что бы то ни стало, некоторых», – методы Павла, взятые на вооружение проповедниками последующего времени, и такая же самоотверженная любовь к людям позволили христианскому учению вопреки всем обстоятельствам распространиться по всему миру и преобразить его в очень быстрые сроки.

Бескорыстное служение апостола Павла, который дабы не отягощать общины, зарабатывал на хлеб насущный деланием палаток, должно быть ориентиром для современного епископата, часто рассматривающего свою епархию и подведомственные приходы, как источник личного обогащения.

Для мирян жизнь апостолов также должна быть образцом для подражания. «…Подражайте мне, как я Христу», – умолял коринфских христиан Павел. Апостолы, как и другие люди, были подвержены человеческим слабостям, так во время ареста Христа в Гефсиманском саду, все они разбежались, а Пётр, даже отрёкся от своего Учителя. Но вся их последующая жизнь была полностью посвящена тому, к чему призвал Господь – проповеди Евангелия «даже до края земли». Все апостолы, за исключением Иоанна Богослова, автора Апокалипсиса, окончили свою жизнь мученически. Пётр и Павел были казнены около 67 года в столице Римской империи, которая очень скоро благодаря самоотверженным трудам их преемников отказалась от старых языческих верований. Апостолы стали основанием не только Церкви, но и всей христианской цивилизации.

Игумен Сергий (Рыбко) о миссионерстве мирян:

В первую очередь проповедью должно заниматься духовенство, как имеющее благодать и дарования, полученные в таинстве священства. Миряне, как нам известно из церковной истории, также всегда занимались миссионерством. Например, святитель Николай, просветитель Японии, выбирал из числа японцев-мирян, тех людей, которые могли бы проповедовать православие своим соотечественникам. Конечно же, миссионер-мирянин должен иметь определённый жизненный и духовный опыт. Нельзя к миссионерскому служению привлекать молодых и неопытных людей, иначе их деятельность может привести к обратному результату.

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