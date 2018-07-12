Первоверховные апостолы Пётр и Павел
Первоверховные апостолы Пётр и Павел

Жизнь и служение апостолов должны быть ориентиром, как для иерархов, так и для мирян

Первый летний пост, называемый Петровским или апостольским, завершается в день памяти двух апостолов, которых Церковь именует первоверховными. Именно Пётр и Павел более других апостолов и последователей Христа потрудились в деле евангельского благовестия. Примечательно, что они по своему характеру, уровню образования и истории обращения очень сильно отличались друг от друга.

Пётр вместе с братом Андреем Первозванным был в числе первых, примкнувших к Мессии. Увидев в простых рыбаках огромный потенциал, Христос обратился к ним с призывом: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Пётр считается основателем Римской Церкви и самым почитаемым в католичестве святым, а его брат Андрей побывал в пределах современной России, где предрёк славу Русской Церкви. Галилейские рыболовы, неустанно проповедовавшие в разных странах, привлекли в Церковь представителей множества народов.

В отличие от Петра, сопровождавшего Христа на протяжении трёх с половиной лет и бывшего свидетелем многочисленных чудес, Павел во время земного служения Мессии, с Ним никогда не встречался. Савл (так звали его до обращения) был образованнейшим человеком, глубоким знатоком Писания и ревностным иудеем из фарисейской партии. Когда он услышал о появлении в Иудеи нового учения – христианства, то посчитал его не соответствующим основам Торы и выступил организатором преследования христиан. Его ревность и переживания о сохранении отеческой веры, не могли остаться незамеченной Богом, и кроткий Христос явился Савлу, когда тот задумал очередное мероприятие против христиан.

Явление Христа, задавшего гонителю всего один вопрос: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?», изменило всю жизнь книжника и законника. Пожалуй, история не знает более ревностного миссионера и проповедника Евангелия. Его послания, адресованные основанным им общинам в Европе, стали важнейшей частью Нового Завета. Фундаментальное иудейское образование, личный мистический опыт апостола, легли в основу того, что в теологии называется богословие апостола Павла. На формирование европейской философской мысли его писания оказали огромное влияние и до сих пор являются предметом пристального изучения учёных и ежедневного чтения за христианским богослужением.

Таким же образом апостольское служение Павла на протяжении вот уже двух тысячелетий является образцом для миссионеров. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, во что бы то ни стало, некоторых», – методы Павла, взятые на вооружение проповедниками последующего времени, и такая же самоотверженная любовь к людям позволили христианскому учению вопреки всем обстоятельствам распространиться по всему миру и преобразить его в очень быстрые сроки.

Бескорыстное служение апостола Павла, который дабы не отягощать общины, зарабатывал на хлеб насущный деланием палаток, должно быть ориентиром для современного епископата, часто рассматривающего свою епархию и подведомственные приходы, как источник личного обогащения.

Для мирян жизнь апостолов также должна быть образцом для подражания. «…Подражайте мне, как я Христу», – умолял коринфских христиан Павел. Апостолы, как и другие люди, были подвержены человеческим слабостям, так во время ареста Христа в Гефсиманском саду, все они разбежались, а Пётр, даже отрёкся от своего Учителя. Но вся их последующая жизнь была полностью посвящена тому, к чему призвал Господь – проповеди Евангелия «даже до края земли». Все апостолы, за исключением Иоанна Богослова, автора Апокалипсиса, окончили свою жизнь мученически. Пётр и Павел были казнены около 67 года в столице Римской империи, которая очень скоро благодаря самоотверженным трудам их преемников отказалась от старых языческих верований. Апостолы стали основанием не только Церкви, но и всей христианской цивилизации.  

Игумен Сергий (Рыбко) о миссионерстве мирян:   

В первую очередь проповедью должно заниматься духовенство, как имеющее благодать и дарования, полученные в таинстве священства. Миряне, как нам известно из церковной истории, также всегда занимались миссионерством.  Например, святитель Николай, просветитель Японии, выбирал из числа японцев-мирян, тех людей, которые могли бы проповедовать православие своим соотечественникам. Конечно же, миссионер-мирянин  должен иметь определённый жизненный и духовный опыт. Нельзя к миссионерскому служению привлекать молодых и неопытных людей, иначе их деятельность может привести к обратному результату.

Теги:
Места: Россия
События: Религия
Митрополит Геронтий — сподвижник великого князя Ивана III Далее в рубрике Митрополит Геронтий — сподвижник великого князя Ивана IIIПри святителе Геронтии Московское государство окончательно избавилось от власти татар

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО