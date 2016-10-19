Патриарх всех северных стран

Программа четырехдневного визита «Патриарха Московского и всех северных стран» (так звучал титул Предстоятеля Русской Православной Церкви до упразднения патриаршества в XVIII веке) в Сурожскую епархию Русской Православной Церкви была обширна и насыщена.

16 октября Патриарх освятил Успенский собор Лондона, в котором была проведена реконструкция, обновлен иконостас и обустроена колокольня. С 1956 до 1979 года русская община Лондона храм арендовала, а после нашлись средства, чтобы выкупить его в собственность. Сегодня этот храм является не только местом молитвы, но встречи и общения русских православных, проживающих в Лондоне. После освящения собора Святейший Патриарх совершил литургию в сослужении духовенства РПЦ и других Поместных Православных Церквей.

На следующий день Патриарх совершил заупокойную литию на могиле митрополита Антония Сурожского, человека удивительной судьбы. Антоний Сурожский в Англии с 1948 года, здесь он служил, занимался просветительской деятельностью и устраивал общину, в 1990 году, после смерти Патриарха Пимена он был выдвинут кандидатом на Патриарший престол, в России митрополит Антоний широко известен и любим за свои книги о христианской жизни. В слове после литии Патриарх с теплотой вспоминал основоположника Сурожской епархии и русской общины. Они были лично знакомы, часто общались и были «единомысленны по многим вопросам».

В ходе своего визита Патриарх посетил Королевское географическое общество, встреча началась в зале, но сработавшая пожарная сигнализация выпроводила всех наружу, общение продолжилось уже под открытым небом, без трибун, микрофонов и динамиков, что переформатировало деловое общение в более близкое.

Патриарх был принят в члены общества, за время своего многолетнего служения он совершил сотни поездок в десятки стран на все континенты планеты. Благодаря ему были достигнуты договоренности о создании православных храмов во всех частях света. И в этом он чем-то похож на знаменитых путешественников, которые не только совершали географические открытия, но и несли народам христианскую веру и культуру. Таковы русские епископ Иннокентий (Вениаминов) и шотландец доктор Дэвид Ливингстон.

Если освящение лондонского собора, лития на могиле митрополита Антония и посещение Королевского географического общества не вызвали вопросов, то встречи с Елизаветой II и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби породили недовольство среди «ревнителей» православия. Ко всякой встрече Патриарха и любым контактам Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) с инославными эта категория православных относится очень подозрительно. Волну возмущений вызвала гаванская встреча Патриарха с папой,

не меньше обсуждений – не состоявшаяся поездка на Критский собор (страшно представить какую реакцию вызвало бы участие РПЦ в этом соборе).

Но в данном случае вопросы задавались справедливые, во-первых, с кем мы встречаемся, что это за христианская церковь, которая не против однополых браков? (полномасштабного благословения однополых союзов в Англиканской церкви нет, но среди служителей и прихожан представителей секс-меньшинств хватает).

И, во-вторых, как может повлиять РПЦ на отход Англиканской церкви не только от догматических основ, но и от базовых нравственных новозаветных ценностей? И хоть встреча с Уэлби проходила за закрытыми дверями, известно, что Патриарх обратил внимание архиепископа Кентерберийского на либерализацию англиканского учения и выразил надежду, что англикане будут противостоять вызовам современного мира.

На подобные отступления от веры надо было указать и королеве Елизавете II, ведь де-юре, она глава Англиканской церкви. Но делать это бесполезно, в 2013 году королева подписала закон, легализующий однополые браки в Англии, а в 2014 году – в Шотландии. Похоже, Англиканская церковь уже потеряна для христианского сообщества. Лучше энергию по решению подобных вопросов направить в российское, в том числе и церковное русло.

Визит главы Русской Церкви не носил, да и не мог носить, как это ему приписывают зарубежные СМИ, характер политического. В политических вопросах Церковь всегда занимала миротворческую позицию и делала «все для того, чтобы быть миротворческой силой». Патриарх выразил надежду, что его визит будет способствовать выстраиванию добрососедских отношений между двумя странами. Конечно, сгладить геополитические противоречия между Великобританией (и всем англосаксонским миром) также трудно, как и вернуть Англиканскую церковь к апостольским истокам.

В Россию Патриарх Кирилл вернулся вместе с щенком породы корги, по сказочному преданию этих собак разводили эльфы. С собакой эльфов Патриарх намерен скрашивать редкие минуты одиночества.

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