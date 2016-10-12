Патриарх Кирилл с пастырским визитом посетит Англию

15 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Англию. Главным в четырехдневной программе станет освящение лондонского кафедрального собора Успения Божией Матери. Собор был подвергнут масштабной реконструкции, в нем обновили иконостас и обустроили колокольню. После освящения собора будет отслужена литургия. В ней примут участие представители Поместных Православных Церквей.

В этом году 300-летие русского православия совпадает с 60-летием того, как Успенский собор стал православным. В 1956 году русская православная община Лондона арендовала храм, а в 1979 году здание выкупили в собственность. Теперь он принадлежит Русской Православной Церкви.

Кроме того, Патриарх посетит могилу митрополита Антония Сурожского, который на протяжении четырех с лишним десятилетий, возглавлял Сурожскую епархию. Его труды о вере и христианской жизни хорошо знакомы русскому читателю.

В программе Патриарха посещение Ламбетского и Букингемского дворца, и, возможно, встреча с Елизаветой II.

Для патриарха Кирилла как предстоятеля РПЦ визит в Лондон будет первым, в должности председателя Отдела внешних церковных связей он неоднократно посещал Великобританию.