Патриарх Кирилл: «Мы должны в десять раз работать лучше тех, кто разрушает человеческую личность»

25 октября, в зале церковных заседаний Храма Христа Спасителя перед участниками седьмого международного фестиваля «Вера и Слово», их было более 500 человек, выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх констатировал, что информационная работа, которая «является новаторской в жизни Церкви, вступила в ту стадию, когда можно сказать, что начальный период позади. Тот факт, что 500 человек вовлечены в профессиональную информационную деятельность нашей Церкви, свидетельствует о том, что эта деятельность становится важным фактором церковной миссии».

Патриарх отметил, что перед Русской Церковью стоит еще множество задач в этом отношении, которые предстоит решать.

Различать журналистов

Информационное поле Патриарх сравнил с минным и призвал к осторожности, по его словам поле может быть усеяно не только цветами, но и минами, распознать которые можно лишь с помощью миноискателей и особого чутья. Впрочем, Патриарх быстро перешел с «инженерных» ассоциаций на более близкие, чтобы распознать опасности, «нужна способность различения духов». Различать духов (т.е. журналистов и контент) необходимо, чтобы не причинить зла своей душе. Такая способность требовалась обществу еще и до появления информационных коммуникаций.

Интернет, по словам Патриарха, является отображением «внутреннего состояния людей, интернет – это зеркало. Мы говорим о прогрессе, развитии науки, технологиях, образовании, посмотрите какие красивые картинки на телевидении, какой-то фантастический мир процветания, благоденствия красивых и умных людей, телевизионные передачи собирают умников и умниц, звучат прекрасные голоса. Просто тишь, гладь и Божия благодать. Интернет откройте и увидите реальную картину. Общество имеет множество ран, которые наносятся людьми. Наносятся потому, что внутри человека нет спокойствия и порядка».

Примечательно, что Патриарх опасность в информационном пространстве видит не только со стороны агрессивных секулярных медиа, но и со стороны самих церковных журналистов и пресс-секретарей. Он призвал их в ряде случаев воздерживаться от комментариев на неоднозначные общественные и политические события, оставив это дело своим более компетентным коллегам. Некорректные комментарии со стороны служителей Церкви смущают людей.

Не увлекаться лайками

Патриарх признался, что иногда заходит в интернет и знакомится с материалами через социальные сети. Он считает, что чрезмерное увлечение социальными сетями сбивает с жизненного пути.

«Начинает работать чувство тщеславия, самоуверенности, особенно когда под какими-то «крутыми» выражениями проставляются лайки. Значит, людям нравится, значит, я становлюсь популярным, значит, мой образ мыслей и способ их выражения правильный».

Святейший Патриарх дал совершенно справедливую оценку лайкам и отношению к ним. В соцсетях лайки уводят от правильных «жизненных ориентиров», отсутствие лайков лишает человека спокойствия. Социальные сети – самая опасная зона информационного пространства.

Зал Церковных соборов Храма Христа Спасителя, 25 октября 2016г. / фото: Кирилл Брагин, «Русская Планета»

Убеждать «троллей»

Во время общения естественно возник вопрос, как вести полемику со злобными комментаторами, которые ведут нападки на Церковь. Патриарх стал отвечать, и, подбирая обозначение таких комментаторов, спросил, «есть ли техническое определение пишущих», на что получил подсказку – «пользователь» (точнее было бы предложить слово «тролль»).

Патриарх рекомендовал отвечать таким пользователям, но смотреть «на реакцию, если в результате реакции ругань в десять раз становится сильнее, то, знаете, не мечите бисер перед свиньями. Значит, в данный момент с этим пользователем диалога быть не может».

При этом «молчать, ссылаясь на то, что «да ну, все это чепуха, не надо». Это грех — не ответить. А почему не ответил? Испугался, лень, ума не хватает? Посоветуйся с кем-то, может, тебе помогут сформулировать ответ, остановить человека, а может быть, найти такие аргументы, что, может быть, он тут же ругнется на вас, но аргумент западет в голову, пройдет какое-то время, он подумает, что-то я погорячился, ведь этот пользователь ничего плохого не сказал. Поэтому не нужно уходить от борьбы, иначе это малодушие», - отметил Патриарх.

Одним из главных правил ведения интернет-дискуссий Патриарх Кирилл считает «сохранение человеческого и христианского достоинства».

Противостоять злу

Борьба со злом, в том числе в информационном пространстве неизбежна, в этой борьбе Церковь изначально находится «в уязвимом положении, у нас изначально меньше возможностей повлиять на человека, чем у тех, кто раскручивает инстинктивное начало, - считает Патриарх. - Но это не означает, что надо складывать оружие.

Мы должны в десять раз работать лучше тех, кто разрушает человеческую личность. Мы должны быть более организованными, более образованными, в конце концов, мы должны быть умнее. А ум нам дает не только природа, нам Господь вкладывает ум. Мы живем, имея перед собой Евангелие, слово Божие, величайшую мудрость, выше которой нет ничего.

Мы на основании Евангелия обращаемся к людям. Это на путь, он узкий и трудный, но мы избрали этот путь и должны идти вперед с уверенностью, что Господь с нами, а значит и победа будет с нами. Мы на стороне Победителя».

В своем обращении к миру нужно говорить не только умом, но сердцем: «Больше искренности, правды и честности, и тогда люди будут чувствовать ваше настроение, а это очень важно не только умом, но и сердцем предавать христианское послание».

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