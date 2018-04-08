Пасха Христова – самый главный праздник
Пасха Христова – самый главный праздник

Вера в воскресение Иисуса Христа была и остается краеугольным основанием христианства

О фундаментальной проблеме бытия – жизни и смерти, человечество размышляло с самого начала своего существования. В древности попытка преодоления смерти выражалась в учении о загробном мире – оно известно каждой религии. Наиболее прорывными для древних религий были истории о воскрешении, повествующие об умерших божествах, вернувшихся к жизни.

Таков древнеегипетский миф об Осирисе, древнегреческий об Адонисе и другие схожие рассказы ближневосточных религий. Историки религии интерпретируют их как земледельческие культы плодородия, в основе которых лежит растительный цикл: природа умирает осенью и оживает весной. Однако, к личной судьбе человека и общей судьбе человечества большинство мифов отношения не имели. Из языческих религий только зороастризм и древнеегипетские верования сумели близко подойти к богооткровенным истинам.

Довольно сложно объяснить, как язычники сумели приблизиться к таким высоким идеям, однако, как отмечает профессор протоиерей Василий Зеньковский, все разрозненные представления язычников, полные предчувствий этих истин, как отмечает, как в фокусе сошлись в христианстве.

И лишь христианство дало полные ответы на вопросы, которые волновали человечество на протяжении тысячелетий. Христианское учение о воскресении своими истоками имеет учение, содержащееся в ветхозаветных книгах. В них Бог называется владыкой жизни и смерти, Он «избавляет от могилы» (Пс. 102. 4), «умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит» (1 Цар. 2. 6). Священные тексты Ветхого Завета содержат пророчества о всеобщем и личном воскресении человека, и началом их исполнения стал Мессия – Иисус Христос.

Вся земная жизнь Христа, начиная с воплощения, призвания учеников, распространения нового учения, своим итогом имела смерть и воскресение. Естественно, что смерть была не властна над Богочеловеком, не могла удержать Его, Христос воскрес, и потому апостол Павел вместе с пророком Осией восклицает: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» Для Повелителя смерти ничего необычного нет в том, чтобы вырваться из уз ада и вернуться к жизни в обновленном теле. Необходимость воскресения нужна человечеству, а потому Спаситель проделал этот путь, от рождения до смерти, схождения в ад и воскресения.

Жизнь по заповедям оправдана лишь тогда, когда у человека имеется надежда на жизнь после телесной кончины. В противном случае, как говорил Достоевский, «позволено всё», можно жить по тем правилам, которые устанавливает мир.

И воскресение Иисуса Христа дало человечеству такую надежду. Рождение Христа от Девы сделало людей единокровными Богу, мы становимся сопричастны Христу через крещение, жизнь по вере и участие в таинствах Церкви, прежде всего в Евхаристии. Христос не просто дал людям новые заповеди, Он установил новый, можно сказать физический закон, который «сработает» в конце света, весь человеческий род в силу своего единства воскреснет.

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке…» (1 Кор. 15, 22), - говорит апостол Павел.

Мертвецов вернут земля и море, мертвых отдадут смерть и ад. Воскресение будет в то же время судом, который Церковь называет последним, Страшным Судом. Для творивших в земной жизни добро, как пишет евангелист Иоанн, воскресение из мертвых станет воскресением жизни, а для делавших зло – воскресением суда.

Поэтому Церковь не устает напоминать человеку о необходимости жить в соответствии с заповедями Божиими и дает всё необходимое для прохождения жизненного пути. Праведная жизнь нелегка, но исполнена смысла, верующие во Христа не просто воскреснут, но и царствовать будут с Ним, первенцем из умерших.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

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Организации: РПЦ
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