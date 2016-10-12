13 октября на ВДНХ откроется экспозиция лучших инновационных российских разработок

13 октября в павильоне №75 ВДНХ откроется интерактивная экспозиция лучших инновационных разработок студентов вузов и молодых специалистов.

Экспозиция будет открыта в рамках II Международного православного студенческого форума. На выставке будут представлены порядка 70 уникальных разработок российских производителей. Среди них:

Робот-космонавт SAR-401, к 2021 году он будет доставлен на Международную космическую станцию, где сможет выполнять до 90% работы космонавтов.

Беспилотный сельскохозяйственный трактор Agrobot, он комплектуется оборудованием для проведения самых разных работ посадки и сбора урожая, распределения удобрений и полива.

Инновационное устройство «Эхо Сонар», позволяющее слабовидящим «видеть», ориентироваться по отраженным ультразвуковым волнам.

На форуме пройдут открытые встречи с легендарным путешественником и священнослужителем Московского Патриархата Федором Конюховым; рок-музыкантом, лидером групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславом Бутусовым; руководителем проекта Arzamas Филиппом Дзядко; генеральным директором ALIBABA group РФ Марком Завадским; Игорем Митрофановым, заведующим лабораторией Института космических исследований РАН, создателем российского прибора на борту марсохода Curiosity; художником Павлом Пепперштейном.

ВРЕМЯ: 13 октября 2016 года с 12.00 до 20.00; начало регистрации в 10.00 в павильоне №70 (при себе иметь документы, удостоверяющие личность) или заранее на сайте; прямая линия с Патриархом Кириллом — 15.00-17.00.