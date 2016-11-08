8 ноября 1877 года родился Патриарх Алексий I

Сергей Владимирович Симанский, так в миру звали Патриарха Алексия I, родился 27 октября (по старому стилю) 1877 года в Москве в дворянской семье. Он получил прекрасное домашнее образование, обучался в гимназическом классе Лазаревского института восточных языков и в Московском лицее цесаревича Николая.

С детства Сергей был привязан к литургической жизни Церкви, ее службам, праздникам и постам. По окончании лицея хотел посвятить себя церковному служению, но по совету родителей сначала получил юридическое образование. После обучения на юридическом факультете МГУ проходил военную службу в 7-м гренадерском Самогитском полку. Ушел в отставку в чине прапорщика.

В 1900 году Симанский поступил в Московскую Духовную Академию, здесь он слушал лекции выдающихся ученых Василия Ключевского, Николая Каптерева, Александра Голубцова. В академии он утвердился в своем желании посвятить жизнь Богу и Церкви, в Гефсиманском скиту лавры был пострижен в монахи ректором МДА архиепископом Арсением (Стадницким) с именем Алексий. Во время учебы был посвящен сначала в диаконский, затем в священнический сан. Академию о. Алексий окончил в 1904 году со степенью кандидата богословия. Проходил типичную для синодального периода церковно-административную службу. Был инспектором и преподавателем в Псковской семинарии, ректором в Тульской, а позже в Новгородской семинарии. С любовью относился к студентам, и они ему отвечали тем же.

В 1913 году был посвящен в епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. Епископ Алексий принимал активное участие в деятельности Поместного собора 1917-1918 годов.

Октябрьский переворот и последующие годы он называл «несчастнейшей полосой в жизни России», декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от церкви» определил как «акт открытого гонения» против Церкви».

При советской власти епископ Алексий был условно осужден по обвинению в контрреволюционной деятельности. После ареста митрополита Вениамина управлял Петроградской епархией. Здесь он боролся с обновленческим движением, которое активно поддерживала новая власть, обновленцев большевики хотели преобразовать в ручную «советскую церковь». Само обновленчество епископ Алексий сравнил с деятельностью «ветхозаветного Хама и новозаветного Иуды».

После казахстанской ссылки, в которой он пробыл 3,5 года, епископ Алексий принимал участие в деятельности высших органов церковного управления.

Начало Великой Отечественной войны встретил на Ленинградской кафедре. Вместе с ленинградцами пережил все ужасы блокады. Регулярно служил в храмах города, духовно поддерживал верующих, часто произносил проповеди патриотического содержания. На нужды Советской Армии Ленинградская паства собрала более 13 миллионов рублей. Такая деятельность не могла остаться не замеченной.

«Прошу передать православному русскому духовенству и верующим ленинградской епархии мой привет и благодарность Красной Армии за их заботу о Красной Армии», - такое обращение И.В. Сталина напечатала в январе 1943 года газета «Известия».

За патриотическую деятельность митрополит Алексий был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

После прорыва блокады 4 сентября 1943 года вместе с митрополитами Сергием (Страгородским) и Николаем (Ярушевичем) в Кремле встречался со Сталиным. После встречи Сталина с иерархами политика государства в отношении Церкви изменилась. Власти разрешили открывать новые приходы и духовные учебные заведения. Многих священнослужителей вернули из ссылки.

В сентябре 1943 года митрополит Алексий принимал участие в деятельности Поместного собора РПЦ, на котором был избран Патриарх Сергий.

После его смерти был Местоблюстителем Патриаршего престола, 2 февраля 1945 года избран Патриархом. На Патриаршем посту Алексий I занимался восстановление жизнедеятельности Церкви после труднейшего в ее истории периода.

Алексий I занимал Патриарший престол более 25 лет, скончался 17 апреля 1970 года в возрасте 92 лет.

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