Ниневийская миссия пророка Ионы

После смерти Соломона (ок. 967 г. до Р.Х. – ок. 928 до Р.Х.) единое Израильское царство разделилось, колена (племена) Иуды и Вениамина образовали Южное царство с центром в Иерусалиме, остальные десять колен, создали свою коалицию – Северное Израильское царство. Пророк Иона, происходивший из колена Завулонова, родился на территории Северного Царства, в городе Гефаховер. Отцом его, как говорит знаток Ветхого Завета, блаженный Иероним (именно он перевел Библию на латинский язык), был тот самый сын вдовы из Сарепты Сидонской, которого воскресил пророк Илия.

По преданию, пророк Иона был учеником пророка Елисея, который как говорит Священное Писание, получил от своего учителя пророка Илии двойную силу (4 Цар., 2,9). Было ли совершено подобное действие Елисеем в отношении Ионы, в Писании не сказано, но без сомнения он был великим пророком, хотя и относится к числу малых (малыми пророков называют из-за небольшого объема их пророческих книг).

Иона, как и его учителя Илия и Елисей, был послан с проповедью к язычникам. Но если его предшественники проповедовали в соседних Финикии и Сирии, то на пророка Иона была возложена миссия – идти в далекую Ниневию и призвать жителей этого города к покаянию. Для древних евреев город Ниневия был таким же символом греха, как впоследствии для христиан Вавилон. Поэтому неудивительно, что пророк Иона в спешном порядке сел в Иоппии (современной Яффе) на корабль, который отправлялся в далекий Фарсис. Он попытался уклониться от исполнения повеления Божия.

Но разве можно скрыться от вездесущего Бога? Нет, об этом говорил еще пророк Давид: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты» (Пс. 138, 7-8). Сбежать от Бога у Ионы, впрочем, как у любого другого человека, шансов не было.

Господь напомнил пророку о его миссии следующим образом, Он устроил на море такой сильный шторм, что даже команда мореплавателей, просоленная водами разных морей, испугалась. Они бросили жребий, чтобы узнать, кто виноват в наступающей катастрофе. Жребий указал на Иону. Пророк во всем сознался и сам попросил выбросить его за борт.

Корабельщики исполнили его просьбу. Но Иона не пошел ко дну, его поглотило морское чудовище. Какие монстры водились в морских глубинах три тысячи лет назад, мы не знаем, многое из жизни глубоководных обителей Мирового океана нам не известно до сих пор.

В морском плену, который Иона определил как «глубину» и «сердце моря» он взмолился Богу, и спустя три дня чудовище извергло его из своих недр.

Сюжет действительно фантастический, но вся история богоизбранного народа состоит из чудес и необычных событий. К тому же о случае с морским чудовищем и Ионой упоминает Христос, поэтому нет оснований сомневаться в неправдоподобности этого эпизода.

Иона, выброшенный на берег направился в Ниневию, языческий город после трех дней морского ада не казался ему таким страшным. Пророк ходил по городу и безбоязненно призывал жителей к покаянию, говоря, что через 40 дней город будет разрушен. Его слова звучали столь убедительно, что ниневитяне оставили свои греховные дела и наложили на себя 40-дневный пост.

И случилось необычное, Господь хоть и обещал покарать Ниневию, не исполнил Своей угрозы. Когда речь идет о действительном исправлении человека, о его истинном покаянии, Свои суды и определения Бог может переменить. Случай с Ниневией один из немногих, когда язычники еще до пришествия в мир Христа и Сошествия Святого Духа, поменяли свою жизнь.

Но пророк не ожидал такого финала, он был в растерянности, с одной стороны Иона на личном опыте испытал милосердие Божие, с другой стороны он знал, какой силой обладали его учителя Илия и Елисей. Илия мог низвести огонь на землю и попалить сотню воинов (см. 4 Цар., 1, 9-12), он собственноручно казнил жрецов Ваала (3 Цар. 18,40), с идолопоклонниками Илия не церемонился.

А здесь весь город представлял собой языческое капище, Иона жаждал, когда с неба сойдет огонь и разрушит колыбель ложной веры. Но этого не произошло. Жители города покаялись. Примечательно, что спустя столетия, во времена христианства этот город даст целый сонм великих подвижников, самым известным из которых является Исаак Сирин, епископ Ниневийский. Но пророку Ионе такое далеко будущее города открыто не было.

Напряжение последних недель его жизни было столь велико, что пророк взмолился: «…Господи, возьми душу мою от меня; ибо лучше мне умереть, нежели жить» (Ион. 4, 2).

Пророк пошел за город, соорудил шалаш и остался в нем, Господь, чтобы избавить Иону от огорчения, произрастил в один день над Ионой растение (в церковнославянском переводе это растение названо тыквой), которое даже отбрасывало на пророка тень. Но «утренний червь» подточил это растение и оно засохло. Иона лишился тыквы, которую рассматривал как знак благоволения к нему Бога и расстроился.

Тогда Господь сказал ему: «ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Ион., 4, 10).

Глас Божий разрешил все сомнения Ионы, он, выполнив свою высокую миссию, отправился домой.

История пророка Ионы говорит о бесконечности милосердия Божия ко всем людям. Но в то же время она является грозным напоминанием о необходимости покаяния и исправления жизни. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Мф. 12, 41).

Эти слова Христа применимы к каждому народу и каждому человеку, особенно к тем, кто, услышав благовестие Христово, не собирается менять свою жизнь.

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