В Москве вручили награды победителям конкурса «Просвещение через книгу»

2 ноября 2016 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XI открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

Конкурс впервые проходил в стенах главного храма страны. Как отметил председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент «название конкурса очень точно отражает его суть. Просвещение через книгу – одна из самых важных и ответственных задач, стоящих перед нашим обществом».

И эту задачу приходится выполнять в непростых условиях. По словам генерального директора группы предприятий «РЕСТЭК» Игоря Кирсанова, в непростые экономические времена провести это мероприятие позволила целенаправленная политика митрополита Климента.

Конкурс, прошедший в одиннадцати номинациях, представил самые разнообразные книги. Каждый читатель сможет найти из них, те, которые интересны и нужны именно ему.

В конкурсе принимали участие не только церковные издательства, но и светские. Так целых три книги издательства «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)» получили премию конкурса. Среди книг по гражданской истории следует отметить издания: «Софья Палеолог» Татьяны Матасовой (издательства «Молодая гвардия»), «Последний год Грибоедова. Триумф. Любовь. Гибель». Автор этой работы Сергей Дмитриев проделал грандиозный труд, для изучения еще не известных документов, он четыре раза совершал поездки в Иран, бывал в Азербайджане, Грузии и Армении.

Труд «Отечество в Великой войне 1941-1945 годов. Образы и тексты» занял первое место в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга». Представитель издательства и авторского коллектива (над книгой работали сотрудники Российского государственного архива социально-политической истории, а также факультета политологии МГУ) заявил, что считает своим долгом «повседневно работать с памятью о войне в сфере исторических исследований, потому что память о войне сегодня является системообразующим стержнем общественного сознания, стержнем, вокруг которого происходит консолидация усилий по возвращению к своей идентичности, к своим корням». Историки выразили готовность продолжить начатый труд по возвращению «Отечеству имен, к сожалению, забытых или полузабытых героев». Граждане нашей страны хотят знать имена героев этой войны, о чем свидетельствует акция «Бессмертный полк», отметил историк.

Из книг собственно духовного содержания следует отметить книгу председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия». Она заняла первое место в номинации «Лучшая духовно-просветительская книга».

Выступая перед собравшимися, митрополит Иларион обозначил главную тему своего труда, он посвящен тому удивительному событию, «когда Сам Бог восхотел стать человеком, когда Он явился на землю и прожил Свою короткую жизнь среди людей, умер за них, а потом Он воскрес. И вот об этом рассказывают четыре Евангелия. Я начинаю с вопроса: почему их четыре? Почему не больше, не меньше? Почему Церковь не захотела из четырех повествований сделать одно, чтобы устранить противоречия, которые там, как кажется, имеются? И затем я последовательно изучаю евангельскую историю от самого начала. Первоначально мне хотелось написать одну книгу об Иисусе Христе, но материала оказалось столько, что в одну книгу все не вместилось – их получилось шесть».

Митрополит Иларион – один из самых плодовитых церковных писателей нашего времени. Он написал десятки трудов по богословию и патристике. Вызывает неподдельное удивление его высокая работоспособность, при большой административной нагрузке он еще находит время для богословских исследований.

География победителей конкурса была очень обширна, помимо москвичей и петербуржцев были участники из российской глубинки: Ульяновска, Тюмени, Мичуринска, Урюпинска, из соседней Белоруссии, Литвы и даже Польши. Один из лауреатов в номинации «Лучшая иллюстрированная книга» Ярослав Харкевич, автор-составитель альбома «Духовность Православия» представлял Польскую Православную Церковь. Вот только с Украины почему-то не было ни одного лауреата.

Отдельно хотелось бы отметить издание «Филофей Святитель: Сибирский Лествичник». Титаническую работу по поискам рукописи, переводу с церковнославянского языка и изданию осуществили подвижники-миряне из Тюмени Мирослав Бакулин и Тимофей Сайфуллин. Это труд был отмечен специальным призом.

Главный приз получил издательский центр Донского монастыря за историко-искусствоведческий альбом «Донской монастырь». Альбом, по словам наместника монастыря епископа Парамона «получился очень теплым, богатым на архивные материалы, которые ранее никогда не публиковались».

В своем обращении к участникам конкурса руководитель Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля отметил, что «конкурс доказал свою жизнеспособность на время вперед». По словам чиновника, среди прочих церковных инициатив, которые находят поддержку у государства, конкурс «Просвещение через книгу» является любимым.

Далее в рубрике