В Москве открылся седьмой международный фестиваль «Вера и Слово»

Организаторы фестиваля считают, что церковные инициативы и инициативы православной общественности нуждаются в адекватном отображении в медийном пространстве. Фестиваль является такой площадкой, где эти вопросы обсуждаются. Отчасти понимания и единого подхода со светскими изданиями в отображении этих инициатив удалось достичь. Но не во всем, так антиабортная акция православной общественности в ряде СМИ была представлена как бескомпромиссный протест со стороны Церкви и подана однобоко. Поэтому считать обсуждение этих вопросов завершенным не верно.

Как отмечает пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков, фестиваль вышел «за рамки цеховой внутрицерковной заинтересованности и предлагает темы, важные для всего общества».

В этот раз основными темами фестиваля станут социальное и молодежное служение Церкви. Темы эти очень важны для имиджа Церкви, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, «каким будет церковное служение, лицо Церкви, то так будут воспринимать Церковь люди».

Главным событием фестиваля станет встреча с Патриархом Кириллом, она состоится 25 октября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Закончит свою работу фестиваль 26 октября.