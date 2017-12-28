Московский костер еретиков

Для Русской земли Киев был не только крещальной купелью и городом, ставшим отправной точкой для распространения христианства.

Когда, после разорения Батыем в 1240 году и серии последующих нападений кочевников, город пришел в упадок, его покинул предстоятель Русской Церкви, митрополит Максим. Город перестал быть центром духовной жизни, и православным киевлянам в монгольский период жилось очень неспокойно.

В то же время представители еврейской общины трудное для русских время использовали в своих интересах, известно, что киевские евреи являлись сборщиками податей и относились к числу состоятельных людей. Евреи имели возможность заниматься науками, и именно из этой ученой среды в 1470 году в Новгород выехал главный ересиарх русского средневековья еврей Схария, таким именем его называют русские источники.

Схария, известный в еврейской среде как Захария бен Аарон га-Коген, был знатоком Торы и в то же время увлекался астрологией и чародейством, поэтому ересь жидовствующих включала в себя разнородные элементы, преобладающим из которых был иудаизм.

В Новгород Схария прибыл в составе свиты князя Михаила Олельковича, двоюродного брата великого князя московского Ивана III. Новгородцы и москвичи были хорошо знакомы с евреями, во второй половине XV века евреи-торговцы из Литвы открыли для себя богатый русский рынок.

В Новгороде Схария стал искать адептов своего учения и очень быстро нашел их среди… православного духовенства. Нижегородские попы настолько были очарованы Схарией, что хотели даже обрезаться, но получили отказ. Конспирация могла быть нарушена, в этом смысле русская баня все тайное делала явным.

В то же время это нежелание обрезывать обращенных, связана с тем, что «евреев никогда не привлекало полное обращение гоев в юдаизм. Иудейство закрепилось на первобытном, этнически замкнутом, кровном рационализме».

После Новгорода ересь проникла в Москву, таким образом, в двух крупнейших городах Руси образовалось два еретических центра, почему эту ересь называют новгородско-московской. Первые из адептов попы Алексей и Денис были переведены в Москву, Алексей назначен протопопом Успенского собора, Денис – священником Архангельского собора Кремля.

В столице Алексей и Денис начали вербовку новых членов, кроме духовенства в секте оказались купцы и высшие чиновники.

Структура жидовствующих напоминала тайные сообщества, в которых один член знаком лишь с ограниченным кругом людей. Но конспирация провалилась из-за банального пьянства, один из членов секты во время застолья в кабаке проговорился, началось дознание, которому сильно помогло свидетельство попа Наума, согласившемуся работать со следствием.

Расследование выявило, что члены этой секты не принимают основных положений христианства: отвергают божественность Христа, не признают Деву Марию и святых угодников, отвергают Новый Завет и иконопочитание. Теоретического неприятия христианства еретикам было недостаточно, они совершали кощунственные акты по отношению к христианским святыням, привязывали кресты к птицам, мочились на иконы, оскверняли вино для Евхаристии, устраивали в алтаре кощунственные пляски.

Конечной целью деятельности этой организации являлось следующее: «тревожить мысль народных масс» (Дмитрий Лихачев), «расшатывать русскую православную стойкость» (Антон Карташев), «сеять в народе религиозную смуту» (Игорь Фроянов), и в итоге подобраться к трону русских самодержцев.

Крамола была вскрыта, но бороться с ней оказалось довольно сложно, в секту было втянуто много людей довольно знатного происхождения, среди них предстоятель Русской Церкви, митрополит Зосима и члены великокняжеской семьи.

Осуждение жидовствующих на Соборе 1504 г.

Миниатюра из Лицевого летописного свода

Изобличенные еретики были осуждены на московском и новгородском соборах 1488 года, московском соборе 1490 года, однако, однако их позиции эти меры пошатнули слабо. Лишь неутомимая деятельность Иосифа Волоцкого принесла результаты, митрополит Зосима смещен с кафедры, а собор 1504 года вынес суровый приговор, по которому глава внешнеполитического ведомства Иван Волк Курицын, Митя Коноплёв и Иван Максимов в конце декабря 1504 года были сожжены. Той же зимой сожгли архимандрита Юрьевского монастыря Кассиана, его брата Ивана Самочёрного, Гридю Квашню, Митю Пустосёлова и других, Некрасу Рукавову отрезали язык, других еретиков заточили в разных монастырях.

Невестка Ивана III, Елена Стефановна, подпавшая под влияние жидовствующих, вместе с сыном, объявленным наследником престола, Дмитрием Ивановичем Внуком, была устранена.

Еретики, «находившиеся на волосок от того, чтобы получить своего великого князя», и, соответственно, укрепиться на самом высоком уровне, потерпели поражение.

Историк Игорь Фроянов подчеркивает, что «в 90-е годы XV столетия вопрос стоял так: быть или не быть Святой Руси», и лишь мужество борцов с ересью жидовствующих, которая не была религиозным учением, а «идеологией государственного разрушения» смогли не допустить мировоззренческого и идеологического кризиса в стране.

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