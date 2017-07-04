Монастырь Острог – главная святыня Балкан

На Балканах немало православных обителей, самой известной из них считается монастырь Острог, расположенный высоко в горах. И вовсе не по своему экзотическому расположению, а благодаря святому Василию – одному из самых почитаемых сербских святых. Сербы его почитают так же, как русские преподобного Сергия Радонежского, болгары святого Иоанна Рильского, а греки великомученика Димитрия Солунского.

Святитель Василий Острожский – великий сербский святой

Он родился 28 декабря 1610 года в селе Мрконичи в Хумском крае (сейчас в составе Герцеговин) в бедной, но благочестивой православной семье и при крещении получил имя Стоян. С юных лет Стоян стремился к стяжанию христианских добродетелей, постоянно ходил на богослужения в церковь, строго соблюдал посты. Такое неравнодушное отношение к православной вере вызывало зависть и ненависть соседей-потурченцев, славян, перешедших в мусульманство.

Родители отдали сына в монастырь Завала, игуменом которого был дядя Стояна Серафим. Монастыри в то время были не только училищами благочестия, но и образовательными центрами. Здесь любознательный юноша, как говорит составитель его жития доктор богословия архимандрит Иустин Попович, «учился мудрости Священного Писания и святых отцов Церкви, а также многим светским наукам».

После перехода в монастырь Тврдош, находящегося близ города Требине, он принял постриг с именем Василий, и был посвящен в священный сан. Святитель Василий, как и тезоименитый ему отец Церкви святой Василий Великий много сил прилагал к защите православия.

На Балканах католики и униаты развернули широкую пропаганду, пытаясь уловить в свои сети православных, на что местный митрополит Мардарий реагировал довольно вяло. Более того, ему не нравилась активность архимандрита Василия, и митрополит пытался обвинить его в несуществующих грехах, а турецкие власти сфабриковали против Василия документы, которые говорили о его поддержке унии. На время борец за православную веру был вынужден покинуть Сербию и некоторое время провести в сербском монастыре Хиландар на Афоне.

Сербские источники говорят и о путешествии святого Василия в Россию, откуда он привез щедрые пожертвования для сербского народа и Сербской Церкви.

Пастырская деятельность архимандрита Василия, его добродетели и духовные дарования вызывали уважение Сербского Патриарха Паисия. Как достойного кандидата, патриарх посвятил о. Василия в епископский сан. В управлении епископа Василия находилась Захумская епархия, а позже ему было поручено управлять приходами всей Герцеговины.

Несмотря на противодействия местных властей, епископ Василий восстанавливал порушенные храмы и строил новые. Он регулярно объезжал приходы епархии, где совершал богослужения и проповедовал.

Главным его оружием, как говорит архимандрит Иустин, «было слово Божие и молитва. Сила его молитв была такова, что его молитвами уже тогда происходили исцеления. Тогда Господь и проявил святого Василия чудотворцем. Народ его считал святым за его святую жизнь и его молитвы, а также и от Господа дарованную ему прозорливость».

Верхний монастырь. Фото: Кирилл Брагин

Сербы находились в тяжелейших условиях, с одной стороны над ними нависали турки, и соблазн перехода в ислам, суливший временные выгоды, с другой стороны – католическая пропаганда. Лишь благодаря таким самоотверженным подвижникам как святой Василий, сербскому народу удалось сохранить православную веру и национальную идентичность.

В конце жизни святитель перебрался в Острог – маленький монастырь в горах. Его трудами, святой собственноручно носил камни для строительства храмов, Острог был расширен и украшен. Отсюда он продолжал управлять своей епархией и поддерживать контакты с сербским патриархом. В Остроге, 29 апреля 1671 года святитель Василий и окончил свой земной путь.

Спустя семь лет его мощи были обретены нетленными и положены в Введенском храме. Когда Острогу и его святыне грозила османская опасность, мощи святого Василия переносились в безопасные места. С православными святынями турки не церемонились, так в 1594 году в Белграде они сожгли мощи святого Саввы Сербского.

Наш соотечественник, писатель-путешественник Евгений Марков посетивший Острог в 1903 году, отмечал:

«Мощи эти – величайшая народная святыня черногорцев. Они готовы оставить на сожжение врагу все свои дома, бросить жен и детей на произвол судьбы, но до последней капли крови защищать мощи своего святителя».

Вот уже три с лишним столетия к святому Василию притекают люди со своими скорбями и бедами, и он им помогает, как помогал во время своей земной жизни.

Нижний монастырь. Фото: Кирилл Брагин

История монастыря

Монастырь Острог, названный так по возвышающийся над ним острой горе, делится на две части: верхний и нижний монастырь. В верхнем монастыре две небольшие церкви: Крестовоздвиженская и Введенская, построенная руками святителя Василия, в ней покоятся его святые мощи.

Храм Честного Креста был воздвигнут иеромонахом Исаией в 1665 году. В 1920 годах прошлого века, на месте сгоревших деревянных, были выстроены каменные кельи, и гостинца для паломников.

В нижнем монастыре, который отделяет от верхнего пятикилометровая дорога, находится одна церковь в честь Святой Троицы, она построена в 1824 году.

Вид на нижний монастырь с площадки верхнего. Фото: Кирилл Брагин

Верхний монастырь служил крепостью для защиты от турок черногорских воевод, в 1853 году в нем укрывался и держал оборону воевода Мирко Петрович. А один из игуменов монастыря Григорий Вуядинович возглавил отряд, сражавшийся против турок.

Монастырь является центром паломничества на Балканах, сюда приезжает очень много паломников не только из балканских стран, но и из России, Украины и Белоруссии – святой Василий помогает всем, кто с верой к нему приходит.

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