Митрополит Геронтий — сподвижник великого князя Ивана III

В отличие от Католической церкви, пытавшейся установить власть над светскими правителями Европы, Русская Православная Церковь с княжеской, а впоследствии царской властью, вела равный диалог. Ровными эти отношения не были никогда, но тот принцип отношения Церкви и государства, который в Византии называли симфонией, на Руси был приближен к идеалу. Напряжённых споров о первенстве власти на Руси не возникало. В критические минуты Церковь всегда приходила на помощь светской власти, а та, помня о своей миссии, оказывала Церкви поддержку и покровительство.

И, всё же, попытки оспорить у светской власти решение в общих вопросах со стороны церковных иерархов случались и на Руси. Одним из самых выразительных примеров оказалось служение митрополита Геронтия. Великий князь московский Иван III Васильевич хотел видеть в нём лояльного к себе иерарха, поскольку Геронтий, занимавший до этого в течение 20 лет Коломенскую кафедру, на место предстоятеля Русской Церкви был избран при согласии великого князя Собором епископов.

Однако Геронтий, митрополичья интронизация которого состоялась 29 июня 1473 года, проявил склонность к независимости не только от Матери Церкви — Константинопольского Патриархата, в юрисдикции которого находилась Русская Церковь, но и от главы великого княжества. Некогда весьма значительная власть Царьградского Патриарха, посылавшего на Русь для занятия первенствующей кафедры своих ставленников, со временем ослабла, а влияние великокняжеской власти, напротив усилилось.

Несколько лет отношения с великим князем сохраняли характер взаимопомощи и поддержки. Митрополит благословил поход московских дружин на Новгород, что привело к ликвидации новгородской государственности. Но со временем случаи вмешательства государственной власти в церковные дела участились. Так, в 1478 году великий князь произвел частичное изъятие церковной недвижимости в Новгородской земле. Другой причиной охлаждения отношений стал спор о порядке избрания предстоятеля Русской Церкви, митрополит Геронтий придерживался традиционного взгляда, что преемника должен назначать сам первосвятитель, Иван III считал это правом великого князя. Также Иван Васильевич бесцеремонно вмешивался в назначения на менее значимые церковные должности.

Следующий конфликт произошёл по поводу, который для сегодняшнего дня выглядит удивительным. Основанием для спора послужило решение вопроса о том, по солнцу или против солнца следует идти при освящении храмов. Однако спор этот захватил практически всех священнослужителей, причём большинство духовенства поддержало митрополита. Встретив упорство князя, митрополит Геронтий, вопреки его ожиданиям, покинул кафедру и удалился в Симонов монастырь.

Иван III был благоразумным правителем и не стал разрывать отношения из-за небольшого вопроса. После этой маленькой «победы» митрополит Геронтий принял меры, направленные на восстановление внутрицерковных отношений в соответствии с каноническими принципами.

Отношения между этими двумя властными людьми были непростыми, но, несмотря на это, предстоятель Русской Церкви оказывал князю много поддержки в государственных делах. Переживая о свободе Русской земли, находившейся под властью Большой Орды, митрополит понудил великого князя выступить на борьбу с татарами и сбросить иноземное иго. В 1480 году русские полки во главе с Великим князем встали против татарской орды на реке Угре, и ни одна из сторон не решалась дать решающее сражение. В те дни митрополит Геронтий просил князя, «чтобы стоял крепко за православное христьяньство противу безсерменству» и позже, чувствуя его колебания, укреплял, посылая грамоты.

Несмотря на такую мощную духовную поддержку, Иван III не оставлял планов по замене Геронтия на более лояльного иерарха, но этого ему сделать не удалось. Святитель Геронтий скончался в 1489 году и был погребён в построенном при нём Успенском соборе Кремля.

Благословение митрополитом Геронтием великого князя Иоанна III Васильевича в поход на Новгород. Миниатюра из Лицевого летописного свода.

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