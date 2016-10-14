Крестом и инновациями

«Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством», – эта мысль святителя Филарета Московского очень точно отражает отношение веры и знания.

Импульс к развитию науки дало именно христианство. Большинство научных открытий было совершено христианскими учеными и исследователями. Прошедший в Москве II Международный православный студенческий форум является подтверждением того, что союз веры и науки не только не возможен, он практически неизбежен.

Желающим попасть на форум пришлось отстоять солидную очередь / фото: Кирилл Брагин, Русская Планета

На форуме было представлено порядка 70 разработок молодых российских ученых. Среди них беспилотный трактор «АгроБот», электромотоцикл MIG Police (занял 1 место в Smart Moto Challenge в Барселоне), гоночный болид Iguana G9, устройство для ориентации слепых людей «Эхо-сонар» и другие изобретения. Многие из них можно было протестировать и проверить на себе. Студенты с удовольствием погружались в виртуальный мир с помощью NVR-шлема, испытывали тепловизоры, разработанные кафедрой психологии МГУ и общались с роботами.

Но как только на встречу с молодежью прибыл главный спикер Патриарх Кирилл, участники форума общение с андроидами прервали и все свое внимание переключили на него. Многие считают, что Предстоятеля Русской Православной Церкви можно увидеть лишь в монастыре или храме, но это не так. Патриарх Кирилл – это миссионер, который не замыкается в храмовом пространстве. Он не только говорит о том, что христианскую миссию надо осуществлять в самых разных местах, но сам вот уже не одно десятилетие неукоснительно исполняет это правило.

В начале выступления Патриарх сказал, что никогда не верил мрачным прогнозам 90-х годов, которые тогда утверждали, что Россия потеряла молодежь, и будущего у нее нет. Молодежь, которая пришла на форум – яркое опровержение тех пессимистических прогнозов. Новое «поколение, способное и на подвиг, и на творчество», – так охарактеризовал своих слушателей Патриарх.

Студентки на Форуме / фото: Кирилл Брагин, Русская Планета

Поскольку форум проходил под девизом «Вера и профессия», Предстоятель в своем обращении достаточно места отвел теме исследовательского дела. Никто не может положить предел исследованиям, этот вид деятельности вложен в нас Творцом. Но все открытия должны служить для славы Создателя мира. Патриарх отметил, что каждый исследователь должен иметь «внутренний GPS» и «внутренние критерии для различения добра и зла». Критерии нужны для того, чтобы все открытия служили лишь во благо человечества.

На вопрос из зала, о том, стоит ли доверять обучение подрастающего поколения искусственному интеллекту, Патриарх ответил, что хотя за такой техникой будущее, им можно доверить лишь часть обучения, самое главное, воспитание, должно оставаться за педагогом.

Полуторачасовое общение с участниками форума пролетело незаметно, т.к. обсуждались волнующие молодых людей вопросы. Патриарх цепко держал внимание молодежи и даже неоднократно срывал аплодисменты. Особенно громко захлопали, когда Патриарх, рассказывая о своем отношении к спорту, в числе других спортсменов, упомянул бойца Федора Емельяненко. Это была своего рода патриаршая поддержка спортсмена и его семьи, которая в последние дни стали объектами нападения не только в интернете.

Предстоятель Русской Церкви, несмотря на то, что в его ведении находятся дела церковные, внимательно следит за всем происходящим в стране.

После завершения встречи с Патриархом Кириллом, форум не закончился. «Русская планета» пообщалась и с другими спикерами. На вопрос, откуда появился стереотип, что Церковь против прогресса и науки, нам ответил протоиерей Максим Первозванский, духовник молодежной организации «Молодая Русь».

«На самом деле здесь есть три момента, во-первых, Церковь – это умеренно консервативный институт, поэтому прежде, чем что-то массово внедрять, она говорит, «давайте посмотрим, что из этого получится». На нашей памяти самый яркий пример, это Интернет, когда он лет 15 тому назад появился, Церковь призвала относиться к нему с осторожностью, и указала на возможные опасности. Но когда негативные факторы были обнаружены и локализованы, то выступления против Интернета как такового прекратились. Более того, у Церкви появился достаточно мощный сегмент собственного Интернета, православные сайты и социальные сети.

Агробот / фото: Кирилл Брагин, Русская Планета

Существует также историческая причина, Церковь до нового времени была хранительницей всего и отвечала за все. Она аккумулировала знания, человеческую мудрость, причем эта мудрость не всегда была христианской, пример тому философия Аристотеля и его наследие, которое впоследствии вступило в противоречие с гелиоцентрической системой Коперника, механикой Ньютона и т.д.

Это, конечно, не учение Церкви, это учение Аристотеля, но Церковь как бы отвечала за весь багаж человеческого знания. И поэтому локальные конфликты, безусловно, возникали, когда новые научные данные вступали в противоречие с якобы учением Церкви. И приходилось разбираться, а что является учением Церкви, а что является тем, что Церковь собственно собирала.

И, в-третьих, этот стереотип существует потому, что Церковь, мешала и мешает определенному кругу людей, и есть силы, которые пытаются Церковь «закошмарить» и представить в нелицеприятном виде».

Церковь не является противником науки научного знания, так же как и вера никогда не была противником разума. Это подтвердил известный московский проповедник протоиерей Андрей Ткачев.

«Вера – это такой феномен духовной жизни человека, который мотивирует его вообще во всех сферах деятельности. Если вера у вас не на главном месте, то у вас ее нет. А если вера у вас есть, то она влияет на все, чем вы занимаетесь. Начиная с того, как вы одеваетесь, какие фильмы смотрите, какие книги читаете, о чем думаете, и, наконец, что делаете.

Полицейский электробайк MIG Police / фото: Кирилл Брагин, Русская Планета

Подлинно верующий человек это не тот, который теоретически допускает существование Бога, это человек, который выстраивает свою жизнь исходя из установок веры. Поэтому, если он врач, он не будет делать аборты, если продавец, он не будет обвешивать, если офицер, он будет переживать о солдатах, как о собственных детях.

Вера – это мотор всей человеческой жизни. Так что никакого противоречия здесь нет. В западной философии, начиная с XII века, появилось такое противоречие, что вера и знание, это две не соприкасающиеся области бытия. «Веришь – верь, знаешь – знай». Но на самом деле вся жизнь опровергает это утверждение. Вера и знание очень сильно связаны, между ними нет пропасти».

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