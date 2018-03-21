Крест должен быть в Иерусалиме!

Военные столкновения между древними греками и древними персами происходили еще в VI веке до Рождества Христова. В историю они вошли как греко-персидские войны. Победа над персами ускорила развитие греческой культуры, которая наряду с римской государственностью и христианской верой, стала одним из оснований византийской цивилизации.

Войны с персами, которые вели греки и римляне, продолжили ромеи, так себя называли жители Византийской империи. Последняя война ромеев с персами произошла в первой половине VII веке, она была настолько масштабной, что историк Лев Гумилев назвал ее «мировой войной VII века».

Первый этап войны, начавшейся в 602 году, для Византии был неудачен, противник захватил большую часть Египта, Леванта и Анатолии. На Византию с востока давили персы, с севера – славяне, даже столица империи, Константинополь, оказалась под угрозой захвата. Положение было настолько серьезным, что император Ираклий, принявший скипетр и корону в тот момент, когда Византии грозила гибель, подумывал перенести резиденцию в Карфаген.

Однако этого не потребовалось, Ираклий провел важнейшие административные и военные реформы, которые позволили от обороны перейти в контрнаступление. К тому времени персы захватили Иерусалим – город Царя Царствующих, перебили несколько десятков тысяч христиан, сожгли храм Гроба Господня и похитили Крест, на котором был распят Христос. Поэтому освобождение Святой Земли от персов-огнепоклонников император возглавил лично, а сама война приняла характер священной.

Источники сообщают, что персы, захватив Иерусалим, целенаправленно искали Крест, который к тому времени христиане успели спрятать. Крест, с большим трудом обнаруженный в начале IV века императрицей Еленой, обладал огромной силой. Это выяснилось уже тогда, когда Елена проводила археологические раскопки. Поклониться орудию спасения приезжали тысячи паломников, сила Креста кардинально меняла жизнь людей, достаточно вспомнить Марию Египетскую, которая была одержима демоном блуда, а стала великой святой.

Безусловно, о силе Креста были наслышаны и соседние нехристианские народы. Шах Хосров II Парвиз, исповедующий синкретизм, рассчитывал, что Крест, благодаря которому Византия заняла ведущее положение в Европе и на Ближнем Востоке, даст свою силу Персии. Поэтому после того, как Крест был обнаружен, его тотчас отвезли в столицу Сасанидской империи Ктесифон.

Однако подобно тому, как реликвия древних иудеев Ковчег Завета, попав в руки их врагов филистимлян, оказался для них бесполезен, так и захваченный персами Крест Христов не оказал никакой помощи огнепоклонникам. Наоборот, победы были за христианским воинством, в 627 году состоялось ключевое сражение при Ниневии, где персы потерпели сокрушительное поражение.

После победы при Ниневии армия Ираклия подошла к Ктесифону, примечательно, что здесь в IV веке при таинственных обстоятельствах был убит римский император Юлиан II, вошедший в историю как Отступник, так его назвали за борьбу с религией Креста и попытку реставрации язычества.

В 628 году персы, видя бессмысленность продолжения войны с Византией, свергли Хосрова II и на выдвинутых условиях заключили мир с Константинополем. Согласно договору римская Месопатамия, Армения, Египет и Палестина возвращались Византии. Персы заплатили контрибуцию, вернули пленных и мирных жителей, подданных византийского царя, угнанных во время войны, захваченные святыни, в том числе Животворящий Крест Господень.

Ираклий возвращает Животворящий Крест в Иерусалим (рядом с императором изображена святая царица Елена). XV век, Испания

Крест в Иерусалим, как главный город христианской ойкумены, Ираклий доставил лично. Он стал первым василевсом, посетившим святой град. Перед въездом в Золотые ворота города Ираклий сошел с коня и на руках понес Крест в восстановленный храм Гроба Господня.

Это событие произошло 21 марта 630 года. Историк-византолог Георгий Острогорский отмечает, что «этот торжественный акт олицетворял победоносное завершение первой великой войны за веру христианской эры».

Персия была разгромлена, но у Византии появился новый мощный враг, Арабский халифат, войны с этим молодым государством, верой которого был ислам, как у Византии, так и других европейских государств также носили религиозный характер.

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