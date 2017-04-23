Красная горка: лучший день для свадьбы

Первое воскресение после праздника Пасхи называется Фоминым воскресением, или Антипасхой, что в переводе с греческого означает вместо Пасхи.

Когда Христос впервые после Своего воскресения явился апостолам, Фомы среди них не было. Более того, он не поверил рассказам апостолов о явлении Воскресшего.

«… Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25), - заявил Фома.

И Христос, чтобы поддержать сомневающегося ученика, явился ему и удостоверил в истинности Своего воскресения. Из двенадцати апостолов Фоме выпал самый дальний путь – он проповедовал в Индии. Индийские христиане считают Фому своим наставником и покровителем.

Народное название этого праздничного дня – Красная горка. На этот день, согласно церковной статистике (да, есть и церковная статистика) приходится бум венчаний.

Почему этот день лучший для венчания?

Ответ очень простой, завершился Великий пост, который нас готовил к встрече главного праздника года – Пасхе Христовой. Но в то же время пост как время молитвы, духовной практики и участия в таинствах Церкви – самый подходящий период для подготовки к важнейшим событиям личной жизни. Создание семье, безусловно, относится к их числу.

Чем объясняется популярность венчания в этот день?

Венчание не совершалось больше двух месяцев, поэтому и образовалась такая «очередь». Придавать этому дню особую мистическую силу не стоит. Он ничем не отличается от других дней, в которые совершаются венчания.

Старинная народная пословица «кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется» - не более, чем риторика. В царской России крестьянские семьи были очень прочными и не знали разводов.

Суеверия и предрассудки

Точно так же не стоит обращать внимание на суеверие, что нельзя жениться в мае, дескать, всю жизнь такая семья будет маяться. Это такой же предрассудок, как и мнение, что нельзя создавать семью в високосный год.

Что Бог сочетал, того человек да не разлучает

«Браки заключаются на небесах», но как будет протекать совместная жизнь жениха и невесты, зависит целиком от них. В таинстве венчания Церковь просит Бога преобразить отношения мужчины и женщины в союз духовный, подобно тому, как на браке в Кане Галилейской Христос претворил воду в вино. Единство мужа и жены должно быть основано на общем устремлении к Царству – в отношениях между супругами это должно быть главным.

Во время венчания на главу жениха и невесты надеваются венцы. Это не просто красивый элемент церковного обряда, но напоминание о том, что совместная семейная жизнь – это постоянная уступка друг другу и взаимоотдача.

Поэтому эти царские венцы являются в то же время венцами мучеников. Как мученики, без ропота перенесшие за Христа страдания и смерть, получили венцы нетления, так и вступившие в брак должны иметь терпение в совместной жизни. Брак – это не только медок, но и холодок.

Единственное отличие Красной горки и «венчального периода», который она открывает, от других дней – это наступление весны и пасхальное «настроение» - в течение 40 дней, до самого праздника Вознесения в храмах будут звучать пасхальные песнопения и возгласы Христос воскресе!

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